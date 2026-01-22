Ροντρίγκες: Διάλογος «χωρίς φόβο» με ΗΠΑ

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε χθες Τετάρτη ότι η χώρα της έχει ξεκινήσει διάλογο και συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες «χωρίς κανέναν φόβο», με στόχο την αντιμετώπιση των διαφορών απόψεων και των δυσκολιών μέσω διπλωματικών καναλιών.

«Βρισκόμαστε σε διαδικασία διαλόγου και συνεργασίας με τις ΗΠΑ, χωρίς κανέναν φόβο, για να συζητηθούν οι διαφορές, οι ευαίσθητες και οι λιγότερο ευαίσθητες πλευρές, μέσω της διπλωματικής οδού», τόνισε η κ. Ροντρίγκες κατά τη διάρκεια συνάντησής της με δημάρχους και κυβερνήτες πολιτειών.

Η δήλωση έγινε λίγες εβδομάδες μετά την ορκωμοσία της στις 5 Ιανουαρίου, δύο ημέρες αφότου ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη στο Καράκας από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, έχει ήδη εκφραστεί η πρόθεση να προσκληθεί η προσωρινή πρόεδρος σε συνάντηση, με ημερομηνία που θα οριστεί προσεχώς.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης στις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Βενεζουέλας, μετά την απότομη αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

