Ρωσία: Δέχτηκε επιθέσεις από drones σε διυλιστήρια πετρελαίου ΒΙΝΤΕΟ

Στις 21 Ιουνίου 2024, η Ουκρανία δήλωσε ότι πραγματοποίησε πλήγματα με drones σε τέσσερα διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία.

Η ουκρανική κρατική υπηρεσία ασφαλείας, η SBU, ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα νωρίς το πρωί της Τετάρτης. Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους στο Κίεβο, τα drones έπληξαν διυλιστήρια βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Ουκρανικά επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν τέσσερα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, καθώς και σταθμούς ραντάρ και άλλους στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας μείζονος επίθεσης που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ανακοινώθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου.

Η Ουκρανία έχει αυξήσει δραματικά φέτος τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για να επιτίθεται σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, τις οποίες θεωρεί θεμιτούς στρατιωτικούς στόχους, καθώς τροφοδοτούν τα ρωσικά στρατεύματα κατά την εισβολή τους στην Ουκρανία εδώ και σχεδόν 28 μήνες.

«Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα επιτέθηκαν στα διυλιστηρία πετρελαίου στο Αφίπσκι, το Ίλσκι, το Κρασνοντάρ και το Αστραχάν», ανέφεραν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με δήλωσή τους στην εφαρμογή Telegram.

One of the most massive drone attacks on Russian territory took place at night. More than a hundred drones attacked oil and gas infrastructure in Crimea, Krasnodar Krai, Adygea and Volgograd Oblast. The consequences are being specified. pic.twitter.com/4Ikan5YErl

