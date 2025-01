Ρωσία: Διασώθηκε μετά από 66 ημέρες, αλλά κατηγορείται για «παραβίαση κανόνων ασφαλείας» ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άνδρας, ο οποίος διασώθηκε ύστερα από 66 ημέρες που πέρασε πάνω σε μια φουσκωτή βάρκα κατηγορήθηκε για παραβίαση «κανόνων ασφαλείας», καθώς προκάλεσε τον θάνατο δυο συγγενών του που επέβαιναν στο ίδιο σκάφος.

Ο Μιχαήλ Πιτσούγκιν, 46 ετών, είχε εντοπιστεί τον Οκτώβριο από αλιευτικό σκάφος ονόματι «Άγγελος» στη θάλασσα του Οχότσκ, κοντά στη χερσόνησο της Καμτσάτκα, σχεδόν δύο μήνες αφού είχε αποπλεύσει με βάρκα μαζί με τον αδελφό και τον 15χρονο ανιψιό του.

Κατάφερε να επιβιώσει σε ακραίες συνθήκες, μαζεύοντας το νερό της βροχής και προστατευόμενος από έναν υπνόσακο από τρίχωμα καμήλας αλλά οι δύο άλλοι άνδρες έχασαν τη ζωή τους. Τα άψυχα σώματά τους βρέθηκαν στη λέμβο.

