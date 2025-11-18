Ρωσία: Ενστάσεις για το ψήφισμα Τραμπ στη Λωρίδα της Γάζας

Το «ειρηνευτικό σχέδιο» του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, που προβλέπει ανάπτυξη διεθνούς ένοπλης δύναμης και ενίσχυση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Πράσινο φως στο σχέδιο Τραμπ και τη διεθνή δύναμη για τη Γάζα, η αναφορά στην Ελλάδα

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε τον ΟΗΕ βλέποντας «μία από τις σημαντικότερες εγκρίσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών», όπως διαβεβαίωσε μέσω Truth Social.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν

Νετανιάχου τόνισε: «Η αντίθεσή μας σε οποιοδήποτε κράτος της Παλαιστίνης σε οποιοδήποτε έδαφος, δεν έχει αλλάξει».

Η Ρωσία και η Κίνα απείχαν, ενώ τα υπόλοιπα 13 μέλη ψήφισαν υπέρ. Το σχέδιο δημιουργεί «επιτροπή ειρήνης» υπό τον ίδιο τον Τραμπ έως το 2027 και εξουσιοδοτεί διεθνή δύναμη να εγγυηθεί τα σύνορα, να αποστρατιωτικοποιήσει τη Γάζα και να εκπαιδεύσει παλαιστινιακή αστυνομία.

Η Χαμάς το απορρίπτει ως μη σεβόμενο τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και ως μορφή διεθνούς κηδεμονίας.

«Η ψήφος εναντίον αυτής της απόφασης σημαίνει ψήφο υπέρ της επιστροφής του πολέμου»

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον επέμεινε στην ανάγκη να επαναπατριστούν τα λείψανα των τριών τελευταίων ομήρων που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας και να υπάρξει «αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς».

Για τη Γαλλία, που ψήφισε υπέρ, η απόφαση «ανταποκρίνεται στις πιο επείγουσες ανάγκες των πληθυσμών και επιτρέπει να υποστηριχθούν οι ειρηνευτικές προσπάθειες σε εξέλιξη».

«Είμαστε βέβαιοι ότι το κείμενο (…) συμπεριλαμβάνει σημαντικά στοιχεία για εμάς, ιδίως αναφορές στην προοπτική παλαιστινιακού κράτους», συμπλήρωσε διπλωματική πηγή.

Ο Λουί Σαρμπονό, της μη κυβερνητικής οργάνωσης Human Rights Watch, υπογράμμισε πως η απόφαση «δεν μειώνει την υποχρέωση του Ισραήλ και των συμμάχων του να συμμορφώνονται προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και (να μην παραβιάζουν) τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Η Ρωσία, η οποία διένειμε ανταγωνιστικό σχέδιο απόφασης, αιτιολόγησε την κίνηση επικαλούμενη το ότι το αμερικανικό κείμενο δεν πήγαινε αρκετά μακριά όσον αφορά το ζήτημα αυτό, τονίζοντας την «ακλόνητη δέσμευσή» της στη λύση των δύο κρατών.

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη Βασίλι Νεμπένζια επέκρινε το ότι το ΣΑ ενστερνίζεται «αμερικανική πρωτοβουλία στη βάση υποσχέσεων της Ουάσιγκτον, παραχωρώντας τον πλήρη έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας στην επιτροπή ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

Κάποια άλλα κράτη μέλη εξέφρασαν επιφυλάξεις και δισταγμούς, ιδίως εξαιτίας της έλλειψης σαφήνειας για την εντολή της «επιτροπής ειρήνης» και της ΔΔΣ.

Κάνοντας λόγο για «προσπάθειες για διχόνοια», όπως τις εξέλαβαν, στελέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ διπλασίασαν τις προσπάθειές τους τις τελευταίες ημέρες για να εξασφαλίσουν πράσινο φως του ΣΑ.

«Η ψήφος εναντίον αυτής της απόφασης σημαίνει ψήφο υπέρ της επιστροφής του πολέμου», διεμήνυσε ο Μάικ Γουόλτς πριν από την ψηφοφορία.

