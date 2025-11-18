Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Πράσινο φως στο σχέδιο Τραμπ και τη διεθνή δύναμη για τη Γάζα, η αναφορά στην Ελλάδα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε αργά το βράδυ της Δευτέρας ψήφισμα που συνέταξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και στηρίζει πλήρως το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Το κείμενο, που έλαβε 13 θετικές ψήφους, εξουσιοδοτεί τη δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στον παλαιστινιακό θύλακα καθώς και τη σύσταση μεταβατικής αρχής με την ονομασία «Συμβούλιο Ειρήνης», η οποία θα τελεί υπό την προεδρία του ίδιου του Αμερικανού προέδρου. Η δύναμη αυτή θα αναλάβει καθήκοντα ασφαλείας, αποστρατιωτικοποίησης της περιοχής και καταστροφής στρατιωτικών υποδομών, ενώ το Συμβούλιο Ειρήνης θα συντονίσει την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της Γάζας.

Ρωσία και Κίνα επέλεξαν την αποχή, ενώ δεν καταγράφηκε καμία αρνητική ψήφος.

Ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση «μία από τις μεγαλύτερες εγκρίσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών» και δήλωσε ότι θα οδηγήσει σε «περαιτέρω ειρήνη σε ολόκληρο τον κόσμο». Μέσω αναρτήσεων στο Truth Social ευχαρίστησε δημόσια τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ανάμεσά τους και την Ελλάδα, καθώς και χώρες όπως το Κατάρ, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία, η Τουρκία και η Ινδονησία για τη στήριξή τους.

Από ισραηλινής πλευράς, ο μόνιμος αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, υπογράμμισε ότι η χώρα του είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει την επιστροφή όλων των ομήρων και την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, ώστε η οργάνωση να πάψει να συνιστά απειλή για το Ισραήλ.

Η πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ, που περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων, είχε ήδη γίνει αποδεκτή από Ισραήλ και Χαμάς τον προηγούμενο μήνα. Το ψήφισμα του ΟΗΕ θεωρείται κρίσιμο βήμα για την πολιτική κύρωση της επόμενης μεταβατικής φάσης διακυβέρνησης της Γάζας.

