Ρωσία: Φωτιά στα διυλιστήρια της Rosneft στο Ραζάν μετά από ουκρανική επιδρομή ΒΙΝΤΕΟ

Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο Rosneft στη ρωσική πόλη Ραζάν μετά από επιδρομές ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Μια τεράστια πύρινη σφαίρα φαίνεται να υψώνεται στον ουρανό από το δεύτερο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου στη χώρα, μετά από ένα άμεσο χτύπημα από ουκρανικό drone.

Σε βίντεο που έχουν ανέβει στο Χ φαίνονται αρκετές πυρκαγιές και καπνός ανεβαίνει από την πόλη της δυτικής Ρωσίας, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας.

A Massive Fireball seen rising into the Sky from the Rosneft Oil Refinery in the City of Ryazan, following what was likely a direct hit from a Ukraine Drone. pic.twitter.com/R0SG1R2s4M

— OSINTdefender (@sentdefender) January 23, 2025