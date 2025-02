Ρωσία: Καλωσορίζει σχόλια του Τραμπ για Ουκρανία και ΝΑΤΟ

Η Ρωσία καλωσόρισε την άποψη του Ντόναλντ Τραμπ ότι η προσέλκυση της Ουκρανίας στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ είναι ένα ζήτημα που προκαλεί ανησυχία στη Μόσχα.

Αυτό δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, αναφερόμενος σε πρόσφατη δήλωση του Τραμπ τον Ιανουάριο ότι κατανοεί τη ρωσική θέση πως η Ουκρανία δεν πρέπει να είναι μέλος του ΝΑΤΟ και κατηγόρησε τον προηγούμενο Δημοκρατικό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, λέγοντας ότι άλλαξε τη θέση των ΗΠΑ σχετικά με το ενδεχόμενο να ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ.

Lavrov: Russia welcomes Trump’s words that Ukraine’s rapprochement with NATO was a mistake pic.twitter.com/7y8sq05K4Q

— Sprinter Observer (@SprinterObserve) February 5, 2025