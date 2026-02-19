Ρωσία: Κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones, πυρκαγιά σε δεξαμενή διυλιστηρίου στο Πσκόφ

Ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μαζική αναχαίτιση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Επίθεση σε διυλιστήριο Βέλικιε Λούκι χωρίς τραυματίες

19 Φεβ. 2026 8:53
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας της 18ης προς 19ης Φεβρουαρίου 2026 οι ρωσικές δυνάμεις αναχαίτισαν και κατέστρεψαν συνολικά 113 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones). Οι επιθέσεις, σύμφωνα με τη Μόσχα, είχαν στόχους σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων και ένα διυλιστήριο πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, ένα από τα drones έπληξε εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου πετρελαίου στο Βέλικιε Λούκι (Velikiye Luki), στην περιφέρεια Πσκόφ (βορειοδυτική Ρωσία). Ο περιφερειακός κυβερνήτης Μιχαήλ Βεντέρνικοφ επιβεβαίωσε ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε δεξαμενή πετρελαίου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα και, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε μεταξύ του προσωπικού του διυλιστηρίου ούτε μεταξύ αμάχων.

Η ανακοίνωση έρχεται μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση των τριμερών συνομιλιών στη Γενεύη (17-18 Φεβρουαρίου 2026) μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο την εξεύρεση διευθέτησης στον πόλεμο που διαρκεί τέσσερα χρόνια. Και οι τρεις πλευρές χαρακτήρισαν τις συζητήσεις «δύσκολες», ενώ δεν καταγράφηκε καμία απτή πρόοδος.

Η Ουκρανία, που δέχεται σχεδόν καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη της εισβολής, πραγματοποιεί συστηματικά αντεπιθέσεις με drones εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών, με ιδιαίτερη έμφαση σε διυλιστήρια πετρελαίου, λιμάνια και άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο στρατηγικής μείωσης των ρωσικών εσόδων από εξαγωγές υδρογονανθράκων.

