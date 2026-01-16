Ρωσία: Κατηγορεί το ΝΑΤΟ πως στρατιωτικοποιεί την Αρκτική

Mέρος της σφαίρας επιρροής της θεωρεί την Αρκτική, η Ρωσία.

Ρωσία: Κατηγορεί το ΝΑΤΟ πως στρατιωτικοποιεί την Αρκτική
16 Ιαν. 2026 10:25
Pelop News

Ο Βλαντίμιρ Μπάρμπιν, πρεσβευτής της Ρωσίας στη Δανία, κατηγόρησε το ΝΑΤΟ ότι επιδιώκει να στρατιωτικοποιήσει την Αρκτική, με φόντο την απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η χώρα του να «αποκτήσει» την πελώρια νήσο, η οποία αποτελεί διοικητικά αυτόνομη περιοχή της Δανίας, και τις ανακοινώσεις ευρωπαϊκών χωρών για την ανάπτυξη στρατευμάτων τους.

Κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, επισείουν την υποτιθέμενη απειλή της Ρωσίας και της Κίνας για να επεκτείνουν τη στρατιωτική παρουσία τους στην Αρκτική, στηλίτευσε ο πρεσβευτής, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Για τον Βλαντίμιρ Μπάρμπιν, η Κοπεγχάγη έχει υιοθετήσει συγκρουσιακή προσέγγιση, αναμιγνύοντας το ΝΑΤΟ και κλιμακώνοντας τις στρατιωτικές εντάσεις στην Αρκτική.

Η Ρωσία «δεν καταρτίζει σχέδια επίθεσης εναντίον των γειτόνων της στην Αρκτική, δεν τους απειλεί με στρατιωτική δράση και δεν θέλει να καταλάβει εδάφη τους», συνέχισε ο κ. Μπάρμπιν, αναφερόμενος, εμμέσως πλην σαφώς, στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

Ωστόσο, και η Μόσχα έχει προειδοποιήσει εναντίον κάθε ενδεχόμενης περιφρόνησης των συμφερόντων της Ρωσίας στην Αρκτική στο παρελθόν.

Η Ρωσία, με μακρά ακτογραμμή στον Αρκτικό Ωκεανό, θεωρεί την Αρκτική μέρος της σφαίρας επιρροής της. Η Μόσχα κάνει ευρύτερη χρήση θαλάσσιων οδών που περνούν από εκεί και επεκτείνει τη στρατιωτική παρουσία της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ασκεί εκ νέου τελευταία πίεση ώστε η Ουάσιγκτον να «αποκτήσει» την πλούσια σε πόρους περιοχή της Δανίας, για λόγους «εθνικής ασφαλείας», επικαλούμενος τους κινδύνους που εγείρονται κατ’ αυτόν εξαιτίας της «παρουσίας» της Κίνας και της Ρωσίας — χωρίς να αποκλείσει ποτέ τη στρατιωτική επιλογή.

Μετά τις ανεπιτυχείς συνομιλίες στην Ουάσιγκτον προχθές, Τετάρτη, για να επιλυθεί η διένεξη, κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας και της Γαλλίας, ανακοίνωσαν πως στέλνουν στρατιωτικούς στη νήσο σε αποστολή για να υποστηρίξουν τη Δανία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:46 Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης – Συγκινητικό αντίο από τον Μιχάλη Ιατρόπουλο
12:40 Στα 167.000 ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Υπουργείου Οικονομικών – Πληρωμές σε 23 ημέρες
12:37 Πάτρα: Οκτώ ημέρες εξαφάνισης, καμία απάντηση – Στο σκοτάδι η υπόθεση της 16χρονης Λόρα, φόβοι πως έφυγε από την Αθήνα
12:31 Στον Εισαγγελέα αγρότες για τις φθορές στα τρακτέρ: Ζητούν άνοιγμα καμερών και κάνουν λόγο για «προβοκάτσια»
12:23 Win more at Rainbet Casino on your game nights!
12:23 Enter ReefSpin Casino World and Win Daily!
12:16 Υπόθεση Μαζωνάκη: «Θα υπάρξει νομική απάντηση – Δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε» λέει ο δικηγόρος του
12:07 Καρυστιανού: «Το κίνημα των πολιτών ωριμάζει για να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού»
12:00 Μαρινάκης: Εκτός συνάντησης με τον Πρωθυπουργό ο Ανεστίδης – «Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του»
12:00 Δεν υπάρχουν κάμερες ΑΙ στην Πάτρα: Παρανόηση με το σύστημα μέτρησης της κυκλοφορίας
11:57 Ιράν: Εκβιασμός στο πένθος – Αρχές ζητούν χιλιάδες δολάρια για να παραδώσουν τις σορούς διαδηλωτών
11:56 Ο δρόμος της Εθνικής ομάδας πόλο για ένα μετάλλιο
11:48 «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας»: Ξεκινά το Καρναβάλι των Μικρών με την 1η Καρναβαλούπολη στα Ροΐτικα
11:41 Συνελήφθη γνωστό μοντέλο για συμμετοχή σε σπείρα ένοπλων ληστειών σε βενζινάδικα και μίνι μάρκετ της Αττικής – Ποιος ο ρόλος της
11:31 Ανεστίδης: Ζητά συγγνώμη για τις ύβρεις προς τον Πρωθυπουργό – «Ήταν εκ παραδρομής, ήταν εκτός συζήτησης, εκτός αέρα» ΒΙΝΤΕΟ
11:25 Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ
11:13 Από το βράδυ αλλάζει ο καιρός – «Κλειδώνει» τετραήμερο ουκρανικό ψύχος με κρύο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους
11:06 «Κόπηκε» από το Μαξίμου ο Κώστας Ανεστίδης μετά τα χυδαία σχόλια κατά του πρωθυπουργού – Τι λέει ο ίδιος
11:02 Εντοπίστηκαν σκευάσματα ντόπινγκ, μια σύλληψη στη Ναύπακτο
11:02 Γεραπετρίτης: Στο τραπέζι η επέκταση των χωρικών υδάτων – «Δεν διαπραγματευόμαστε την κυριαρχία»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ