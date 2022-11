Ρωσία: Μεγάλη έκρηξη σε αποθήκη στη Μόσχα ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Μια μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Ρωσία και πιο συγκεκριμένα σε αποθήκη που βρίσκεται στη Μόσχα, σε περιοχή που υπάρχουν τρεις σιδηροδρομικοί σταθμοί.

Το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA ανέφερε ότι η φωτιά ξέσπασε σε διώροφο κτίριο αποθήκης χτισμένο με τούβλα κοντά στην πλατεία Komsomolskaya. Ακόμα δεν έχει γίνει σαφές τι προκάλεσε την μεγάλη έκρηξη.

Δείτε βίντεο:

#Breaking: Just in – Reports of an explosion in #Moscow, #Russia, cause of the explosion not known yet. pic.twitter.com/1hBfoQPTIr

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) November 20, 2022