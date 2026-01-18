Ρωσία: Νεκροί από σφοδρή κακοκαιρία, χιονοθύελλες-ρεκόρ

Ρεκόρ τριακονταετίας με χιόνια στα τέσσερα μέτρα στη χερσόνησο της Καμτσάτκα και κλειστά σχολεία

Ρωσία: Νεκροί από σφοδρή κακοκαιρία, χιονοθύελλες-ρεκόρ
18 Ιαν. 2026 17:09
Pelop News

Ισχυρός χιονιάς, ο δριμύτερος που καταγράφεται την τελευταία τριακονταετία πλήττει την απομακρυσμένη χερσόνησο της Καμτσάτκα στη ρωσική Άπω Ανατολή. Το ρεκόρ χιονόπτωσης έχει μετατρέψει την καθημερινότητα σε μια πρωτόγνωρη δοκιμασία.

Τεράστιες ποσότητες χιονιού ύψους ακόμα και τεσσάρων μέτρων έχουν θάψει ολόκληρες γειτονιές, έχουν κλείσει σχολεία και επιχειρήσεις και έχουν αναγκάσει πολλές εταιρείες να μεταβούν σε τηλεργασία, καθώς η ζωή στην περιοχή βρίσκεται σχεδόν σε παύση.

Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πρωτεύουσα Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι και τις γύρω περιοχές, ενώ δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από όγκους χιονιού που έπεφτε από στέγες.

Σε πολλές συνοικίες το χιόνι φτάνει στον δεύτερο σε ορισμένες φορές μέχρι και τον τέταρτο όροφο των κτιρίων.

Οι κάτοικοι αναγκάζονται να καταφύγουν στο σκάψιμο τούνελ για πρόσβαση στις πόρτες των σπιτιών τους.

Σε περιοχές όπως το Petropavlovsk-Kamchatsky, το χιόνι έχει καλύψει δρόμους, αυτοκίνητα και υποδομές, καθιστώντας τις μετακινήσεις εξαιρετικά δύσκολες.

Η ζωή στην Καμτσάτκα έχει σχεδόν σταματήσει, καθώς συνεχείς χιονοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι διαρκούν για αρκετές μέρες. Σχολεία είναι κλειστά και τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν διακοπεί, ενώ ολόκληρες γειτονιές έχουν θαφτεί στο χιόνι.

