Ρωσία: Νεκρός στο κελί του ο διοργανωτής ταξιδιών για γκέι Αντρέι Κότοφ

Νεκρός εντοπίστηκε στο κελί του τα ξημερώματα της Κυριακής ο Αντρέι Κότοφ, ο ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού γραφείου Men Travel που οργάνωνε εκδρομές για γκέι και είχε συλληφθεί για προώθηση της LGBT κουλτούρας.

Ο Κοτόφ στις 10 Δεκεμβρίου είχε καταχωρηθεί στις λίστες των ρωσικών αρχών για τους τρομοκράτες και τους εξτρεμιστές.

Η σύλληψη του Κοτόφ τον Νοέμβριο είχε γίνει μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της Ρωσίας που είχε χαρακτηρίσει «εξτρεμιστική οργάνωση» το «διεθνές κίνημα LGBT» και άρα κάθε έκφραση μιας τέτοιας ταυτότητας θεωρείτο αδίκημα βάσει του ρωσικού δικαίου.

Μετά τη σύλληψή του και την απόφαση προφυλάκισής του, ο Κοτόφ είχε μεταφερθεί σε φυλακή όπου είχε τεθεί για κάποιο διάστημα σε απομόνωση.

Ο ίδιος είχε περιγράφει ότι κατά τη σύλληψή του είχε ξυλοκοπηθεί και βασανιστεί με συσκευή ηλεκτροσόκ.

Εκπρόσωπος των ρωσικών αρχών είπε στους δικηγόρους του Κοτόφ ότι βρέθηκε νεκρός στο κελί του στις 4 τα ξημερώματα και ότι είχε αυτοκτονήσει.

Andrey Kotov, the director of the travel agency «Men Travel», which organized trips for gay tourists, was found dead in a Moscow detention center. Kotov had been accused of participating in an «LGBT extremist organization».

The investigator claims the man committed suicide. pic.twitter.com/FFHND7Zfi9

