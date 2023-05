Ρωσία: Ο Πριγκόζιν ζητά να διερεύνηση εγκλημάτων από Ρώσους πριν και κατά τον πόλεμο στην Ουκρανία

Κλιμακώνει την επίθεσή του στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων ο επικεφαλής της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Ο πρώην σεφ του Βλαντιμίρ Πούτιν και νυν πιο ισχυρός μισθοφόρος της Ρωσίας Πριγκόζιν δήλωσε σήμερα ότι έχει ζητήσει από εισαγγελείς να διερευνήσουν τα «εγκλήματα» που έχουν διαπράξει υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ρωσικού υπουργείου Άμυνας πριν και κατά την διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης της Μόσχας στην Ουκρανία.

«Σήμερα έστειλα επιστολές στην Ανακριτική Επιτροπή και στο γραφείο του εισαγγελέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας ζητώντας τους να ελέγξουν το γεγονός της διάπραξης εγκλημάτων κατά την προετοιμασία και κατά την διάρκεια της διεξαγωγής της Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης (ΕΣΕ) από πληθώρα υψηλόβαθμων στελεχών του υπουργείου Άμυνας», δήλωσε ο Πριγκόζιν.

«Οι επιστολές αυτές δεν θα δημοσιευθούν λόγω του γεγονότος ότι οι ανακριτικές αρχές θα ασχοληθούν με το ζήτημα αυτό».

Prigozhin sent letters to the Prosecutor’s Office and the Russian Investigative Committee with a request to check a number of top functionaries of the Russian Ministry of Defense on the fact of a crime in the preparation and during the conduct of the ‘Special Operation’.

