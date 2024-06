Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν χημικό εργοστάσιο ΒΙΝΤΕΟ

Στις 26 Ιουνίου 2024, ένα χημικό εργοστάσιο στην περιφέρεια Τβερ της Ρωσίας δέχτηκε επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Σύμφωνα με το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, το οποίο επικαλείται τοπικές αρχές, τρία drones έπληξαν το Πειραματικό Εργοστάσιο Ρέντκινσκι, προκαλώντας ζημιές σε αγωγό και πυρκαγιά.

Το πρακτορείο δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με την επίθεση ούτε την έκταση των ζημιών.

