Ρωσία: Παρέμβαση στη Ζαχάροβα για να μη σχολιάσει την επίθεση στο Ντνίπρο ΒΙΝΤΕΟ

Η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας, Μαρία Ζαχάροβα έλαβε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την οδηγία να μην σχολιάσει το πλήγμα εναντίον της ουκρανικής πόλης Ντνίπρο που, σύμφωνα με το Κίεβο, πραγματοποιήθηκε σήμερα με διηπειρωτικό πύραυλο.

«Σχετικά με το πλήγμα βαλλιστικών πυραύλων στο (εργοστάσιο) Ioujmach, για το οποίο οι Δυτικοί έχουν αρχίσει να μιλούν. Μην σχολιάσεις καθόλου», λέει ο άγνωστος συνομιλητής της, ο οποίος δεν κάνει καμιά αναφορά σε διηπειρωτικό πύραυλο. «Ναι, ευχαριστώ», απαντά η Μαρία Ζαχάροβα, πριν κλείσει το τηλέφωνο και συνεχίσει τη συνέντευξη Τύπου.

Κατά την εκτίμηση του ανταποκριτή του OPEN Θανάση Αυγερινού, ο άνδρας που μιλάει στη Ζαχάροβα εκείνη τη στιγμή δεν είναι ο Σεργκέι Λαβρόφ, αλλά κάποιος υφυπουργός.

‼ Russia’s MFA press-alchaché Maria Zakharova received a call from the higher-ups during a briefing, ordering her not to comment on Russia’s strike on Ukraine with an intercontinental ballistic missile.

The conversation can be heard in the microphone. Absolutely brilliant. pic.twitter.com/Iv6kHHaxTK

— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) November 21, 2024