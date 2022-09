Ρωσία: Πυροβολισμοί σε σχολείο – Έξι νεκροί και 20 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ – ΝΕΟΤΕΡΑ

Νεότερη ενημέρωση: Όπως σημειώνει το Reuters, επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο, υπάρχουν έξι νεκροί και 20 τραυματίες, ενώ ο δράστης φέρεται να αυτοκτόνησε.

Πρώτη ενημέρωση: Ένοπλος άνοιξε πυρ τη Δευτέρα σε σχολείο στη ρωσική πόλη Ιζέβσκ, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, το οποίο επικαλείται την τοπική αστυνομία.

Το Interfax ανέφερε ότι η αστυνομία προσπαθεί να θέσει υπό κράτηση τον δράστη.

Το RIA, το οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, αναφέρει ότι ένας άντρας εισήλθε στο σχολείο, σκότωσε τον φύλακα, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν θύματα ανάμεσα στα παιδιά.

A shooting was reported in school No. 88 in #Izhevsk, #Russia. According to preliminary information, a security guard died and three children were injured. pic.twitter.com/LSXueGhxGg

— NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022