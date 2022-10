Ρωσία: Σοκ με ράπερ που αυτοκτόνησε για να αποφύγει την επιστράτευση -ΒΙΝΤΕΟ

Τέλος στη ζωή του έβαλε ένας 27χρονος Ρώσος ράπερ, ο οποίος δεν ήθελε να πάει να πολεμήσει στον πόλεμο του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία. Προηγουμένως είχε ότι «δεν είναι έτοιμος να σκοτώσει για κανένα ιδανικό», όπως μεταδίδει η New York Post, που επικαλείται το ρωσόφωνο ειδησεογραφικό πρακτορείο 93.ru.

Ο Ιβάν Βιτάλιεβιτς Πετούνιν (Ivan Vitalievich Petunin), γνωστός και με το καλλιτεχνικό όνομα «Walkie», βρέθηκε νεκρός την Παρασκευή, αφού πήδηξε από διαμέρισμα πολυκατοικίας στην πόλη Κρασνοντάρ. Τον θάνατο του ράπερ επιβεβαίωσαν η κοπέλα του και η μητέρα του, που μίλησαν σε δημοσιογράφο του 93.ru, σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο ενημέρωσης Mediazona.

Ο Πετούνιν αυτοκτόνησε πηδώντας από τον 10ο όροφο, ανέφεραν πηγές που επικαλούνται τοπικά μέσα. Πριν τη «βουτιά» θανάτου του, ο ράπερ είχε βιντεοσκοπήσει τον εαυτό του να στέλνει ένα σπαραχτικό μήνυμα, το οποίο δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Telegram.

«Εάν βλέπετε αυτό το βίντεο, τότε δεν είμαι πια στη ζωή», εμφανίζεται να λέει στα ρωσικά ο 27χρονος, στη μεταφρασμένη εκδοχή του κλιπ διάρκειας 2 λεπτών και 16 δευτερολέπτων που δημοσίευσε το TMZ.

