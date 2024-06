Ρωσία: Τουλάχιστον 7 νεκροί από τη φωτιά σε πολυώροφο κτίριο, πηδούσαν από τα μπαλκόνια

Επτά άνθρωποι έχασαν τις ζωές του στη φωτιά που ξέσπασε σε οκταώροφο κτίριο, όπου παλαιότερα στεγαζόταν ένα ερευνητικό ινστιτούτο, λίγο έξω από τη Μόσχα, μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Δύο από τους θανούντες, σκοτώθηκαν, πηδώντας στο κενό, στην προσπάθεια του να σωθούν από τις φλόγες. Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι δεν υπάρχει επαφή με έξι ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο.

Russian media report a large fire at the radio-electronic defense industry enterprise in Moscow region. pic.twitter.com/lN2L5DYFT0

Μαύρος καπνός υψωνόταν από το κτίριο το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες και κάποιοι είχαν εγκλωβιστεί στους πάνω ορόφους. Κάποιοι φαίνονταν να σπάνε τα τζάμια των παραθύρων.

Ένας άνδρας πήδηξε από τον 8ο όροφο του κτιρίου, ενώ ένας άλλος που έφερε βαριά εγκαύματα επίσης έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε, σύμφωνα με το οπτικό υλικό που πρόβαλε το κανάλι Telegram.

BREAKING: Massive fire at one of Russia’s main defense electronics producers and research centers near Moscow.@GeneralMCNews pic.twitter.com/pawhLFRTBR

