Ρωσικές παρεμβολές τρομάζουν την Ευρώπη – Επεισόδιο με το αεροπλάνο της Ισπανίδας Υπουργού Άμυνας

Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρώπη, με ολοένα και πιο συχνές επιθέσεις μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών σε κρίσιμες υποδομές και στρατιωτικούς στόχους. Σύμφωνα με το Bloomberg, το αεροσκάφος της ισπανικής πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε τη Μαργαρίτα Ρόμπλες, υπουργό Άμυνας της Ισπανίας, δέχθηκε σοβαρές παρεμβολές GPS κατά τη διάρκεια πτήσης του προς τη Λιθουανία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν στον εναέριο χώρο της Βαλτικής, κοντά στο Καλίνινγκραντ, ρωσικό θύλακα που αποτελεί εδώ και καιρό επίκεντρο ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Η ισπανική εφημερίδα Europa Press μετέδωσε πως οι παρεμβολές αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς από τα ηλεκτρονικά αμυντικά συστήματα του αεροσκάφους, αποτρέποντας τυχόν απειλή για την ασφάλεια των επιβατών.

Η Ρόμπλες ταξίδευε για να επισκεφθεί τα ισπανικά στρατεύματα που συμμετέχουν στην αποστολή του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία. Υπενθυμίζεται ότι η ισπανική Πολεμική Αεροπορία έχει αναπτύξει από τις αρχές του έτους οκτώ μαχητικά Eurofighter στην περιοχή, στο πλαίσιο της συμμαχικής επιχείρησης ενίσχυσης της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Το επεισόδιο αυτό εντάσσεται σε μια σειρά επιθετικών ενεργειών ηλεκτρονικού πολέμου που αποδίδονται στη Ρωσία, με στόχο να αποσταθεροποιήσουν και να δοκιμάσουν τις άμυνες των ευρωπαϊκών κρατών. Οι ειδικοί εκτιμούν πως τέτοιες παρεμβολές θα ενταθούν, καθώς η Μόσχα επιχειρεί να δείξει ισχύ και να πιέσει το ΝΑΤΟ σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

