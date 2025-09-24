Ρωσικές παρεμβολές τρομάζουν την Ευρώπη – Επεισόδιο με το αεροπλάνο της Ισπανίδας Υπουργού Άμυνας

Το αεροσκάφος της ισπανικής πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε τη Μαργαρίτα Ρόμπλες, υπουργό Άμυνας της Ισπανίας, δέχθηκε σοβαρές παρεμβολές GPS κατά τη διάρκεια πτήσης του προς τη Λιθουανία.

Ρωσικές παρεμβολές τρομάζουν την Ευρώπη – Επεισόδιο με το αεροπλάνο της Ισπανίδας Υπουργού Άμυνας
24 Σεπ. 2025 13:44
Pelop News

Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρώπη, με ολοένα και πιο συχνές επιθέσεις μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών σε κρίσιμες υποδομές και στρατιωτικούς στόχους. Σύμφωνα με το Bloomberg, το αεροσκάφος της ισπανικής πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε τη Μαργαρίτα Ρόμπλες, υπουργό Άμυνας της Ισπανίας, δέχθηκε σοβαρές παρεμβολές GPS κατά τη διάρκεια πτήσης του προς τη Λιθουανία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν στον εναέριο χώρο της Βαλτικής, κοντά στο Καλίνινγκραντ, ρωσικό θύλακα που αποτελεί εδώ και καιρό επίκεντρο ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Η ισπανική εφημερίδα Europa Press μετέδωσε πως οι παρεμβολές αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς από τα ηλεκτρονικά αμυντικά συστήματα του αεροσκάφους, αποτρέποντας τυχόν απειλή για την ασφάλεια των επιβατών.

Η Ρόμπλες ταξίδευε για να επισκεφθεί τα ισπανικά στρατεύματα που συμμετέχουν στην αποστολή του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία. Υπενθυμίζεται ότι η ισπανική Πολεμική Αεροπορία έχει αναπτύξει από τις αρχές του έτους οκτώ μαχητικά Eurofighter στην περιοχή, στο πλαίσιο της συμμαχικής επιχείρησης ενίσχυσης της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Το επεισόδιο αυτό εντάσσεται σε μια σειρά επιθετικών ενεργειών ηλεκτρονικού πολέμου που αποδίδονται στη Ρωσία, με στόχο να αποσταθεροποιήσουν και να δοκιμάσουν τις άμυνες των ευρωπαϊκών κρατών. Οι ειδικοί εκτιμούν πως τέτοιες παρεμβολές θα ενταθούν, καθώς η Μόσχα επιχειρεί να δείξει ισχύ και να πιέσει το ΝΑΤΟ σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:21 Πάτρα: Αυτοκίνητο έπεσε στις γραμμές του Προαστιακού στην Παναχαϊκή
16:18 Πίσω από τα ρεπορτάζ: Άνθρωποι και καθημερινότητα στους οικισμούς Ρομά
16:16 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Eurobank μέσω του egg – enter grow go
16:08 Στην εναρκτήρια συνδιάσκεψη του έργου «Smart-Hubs» παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος,
16:08 Το εκπαιδευτικό ταξίδι έμελλε να είναι το τελευταίο του – Θρήνος για τον 20χρονο δόκιμο στο Blue Star Chios
15:59 Η Νέα Δημοκρατία τιμά τον Διονύση Γκοτσούλια – Εκδήλωση με τη Νίκη Κεραμέως στην Κάτω Αχαΐα
15:54 Συνάντηση Νεκτάριου Φαρμάκη με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια
15:52 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν αδελφοκτόνος
15:43 Στρατιωτική θητεία: Ποιες είναι οι δύο σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση οπλιτών
15:35 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι την Κυριακή στην Πάτρα
15:27 Ναύπακτος: Άνδρας έκλεψε 10 «ΣΚΡΑΤΣ» από πρακτορείο ΟΠΑΠ – Τον έπιασαν όταν προσπάθησε να πληρωθεί
15:19 Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή κάνναβης και ηρωίνης
15:10 Ερύμανθος: Σοβαρό τροχαίο με μπετονιέρα στην Εθνική Οδό 111 – Τραυματίας ο οδηγός ΦΩΤΟ
15:08 Εξιχνιάστηκε δύο χρόνια μετά η κλοπή εργαλείων στο Αίγιο
15:00 Μεταμόρφωση Σωτήρος: Η… εικονική πλατεία – «Πνίγονται» από τη σκόνη οι περίοικοι – Αυτοψία της «Π»
14:59 Δρομολογείται ανάκληση διεθνούς προστασίας για 24χρονο Παλαιστίνιο μετά τα βίαια επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας
14:55 ΓΕΕΘΑ: Κλήση υποψηφίων στρατιωτικών ιερέων με ελλιπή δικαιολογητικά, προθεσμία έως 29/9/2025 (23:59)
14:48 Αίγιο: Άνδρας «άνοιξε» αυτοκίνητο για να κλέψει 12 ευρώ!
14:46 Μητσοτάκης-Ζαχαράκη στα Δημόσια Ωνάσεια Περιστερίου: Ανακαινισμένα σχολεία, ψηφιακά εργαλεία και στόχος για 22 μονάδες
14:46 Από το Σπήλαιο των Λιμνών στα Σπήλαια της Ευρώπης: Τέχνη και Προϊστορία, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ