Ρωσικό υπουργείο Άμυνας: Εξουδετερώθηκαν 74 στόχοι,«σεβασμός στους ουκρανούς στρατιωτικούς»

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, τόνισε σήμερα ότι η στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία δεν είναι η αρχή ενός πολέμου, αλλά μάλλον μια προσπάθεια αποτροπής ενός παγκόσμιου πολέμου.

«Πρώτα από όλα, δεν είναι η αρχή ενός πολέμου. Είναι πολύ σημαντικό. Η επιθυμία μας είναι να αποτρέψουμε τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παγκόσμιο πόλεμο. Δεύτερον, είναι το τέλος ενός πολέμου», είπε η Ζαχάροβα.

