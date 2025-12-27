Ρωσικοί πύραυλοι στο Κίεβο πριν τη συνάντηση Βολοντίμιρ Ζελένσκι – Ντόναλντ Τραμπ: Κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο

Σφοδρή επίθεση με πυραύλους και drones εξαπέλυσε η Ρωσία τα ξημερώματα του Σαββάτου, πλήττοντας το Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας, σε μια χρονική συγκυρία με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Εκρήξεις ακούγονταν στην ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ η αντιαεροπορική άμυνα τέθηκε σε πλήρη συναγερμό. Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι, ενώ ρωσικά drones στόχευσαν τόσο το Κίεβο όσο και περιοχές στα βορειοανατολικά και νότια της χώρας. Τουλάχιστον οκτώ άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

A massive Russian drone attack on Ukraine’s capital, Kiev. pic.twitter.com/0WrFUqDSJB — Baxtiyar Goran ☀️ (@BaxtiyarGoran) December 27, 2025

Η επίθεση βρισκόταν σε εξέλιξη μέχρι τις πρωινές ώρες, με τις σειρήνες αεροπορικής επιδρομής να παραμένουν ενεργές. Παράλληλα, οι επιθέσεις είχαν αντίκτυπο και εκτός ουκρανικών συνόρων, καθώς τα αεροδρόμια Ρζεζόφ και Λούμπλιν στη νοτιοανατολική Πολωνία έκλεισαν προσωρινά, μετά την απογείωση πολεμικών αεροσκαφών της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Η Μόσχα δεν προχώρησε σε επίσημο σχόλιο για τις επιθέσεις.

‼️🇷🇺🇺🇦 Russian forces carry out combined strikes on Kiev’s energy infrastructure from night until morning ▪️ Local channels report that critical infrastructure is under heavy attack. In particular, the Tripolskaya Thermal Power Plant — the largest power station in the region —… pic.twitter.com/Zf8JQ7EdNq — Zlatti71 (@Zlatti_71) December 27, 2025

CHP-6 in Kiev is under attack. Cruise and ballistic missiles are working. pic.twitter.com/uNRQ96qxKn — Zmei (@zmei_ru) December 27, 2025

Στο τραπέζι ο έλεγχος εδαφών και η «επόμενη μέρα»

Λίγο πριν από τις επιθέσεις, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι οι συνομιλίες του με τον Τραμπ στη Φλόριντα θα επικεντρωθούν στον έλεγχο των εδαφών μετά από ενδεχόμενη κατάπαυση πυρός, σημειώνοντας ότι ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων υπό αμερικανική καθοδήγηση έχει ολοκληρωθεί κατά 90%.

«Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσων εξελίξεων.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για εγγυήσεις ασφαλείας, αν και το Κίεβο επιθυμεί μια μακροχρόνια και νομικά δεσμευτική συμφωνία, προκειμένου να αποτραπεί νέα ρωσική επιθετικότητα.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι η συνάντηση θα έχει θετική έκβαση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ».

Ζαπορίζια, Ντονμπάς και το σενάριο δημοψηφίσματος

Κρίσιμο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις παραμένει ο έλεγχος του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, καθώς και η τύχη των ανατολικών εδαφών. Η Ρωσία απαιτεί την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας από περιοχές του Ντονέτσκ, ενώ το Κίεβο ζητά πάγωμα των μαχών στις σημερινές γραμμές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ακόμη και η δημιουργία ελεύθερης οικονομικής ζώνης, σε περίπτωση εδαφικών παραχωρήσεων, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί οι όροι.

Ο Ζελένσκι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για το ειρηνευτικό σχέδιο, υπό την προϋπόθεση 60ήμερης κατάπαυσης πυρός, ενώ ξεκαθάρισε ότι απαιτείται μεγαλύτερη διεθνής πίεση προς τη Μόσχα.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν επαφές με συμβούλους της κυβέρνησης Τραμπ, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τη ρωσική αξιολόγηση των αμερικανικών προτάσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



