Ρωσικός πύραυλος χτύπησε οχηματοπομπή με πολίτες στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 23 νεκροί – Σοκαριστικές εικόνες – ΒΙΝΤΕΟ

Μια οχηματοπομπή που μετέφερε ουκρανούς πολίτες επλήγη νωρίτερα σήμερα από ρωσικό πύραυλο κοντά στην πόλη Ζαπορίζια της νότιας Ουκρανίας, όπως είπε ο κυβερνήτης της και σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχουν τουλάχιστον 23 νεκροί και 28 τραυματίες.

#Russian invaders shelled a civilian humanitarian convoy at the exit from #Zaporizhzhya. People were queuing to go to the temporarily occupied territory to pick up their relatives and deliver aid. pic.twitter.com/QQLHjD6B7o — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2022

«Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, όλοι τους άμαχοι, οι διασώστες βρίσκονται εκεί», έγραψε στο Telegram ο Ολεξάντρ Σταρούκ.

BREAKING: Russian strike in Ukrainian city of Zaporizhzhia kills 23 people, wounds 28 in a humanitarian convoy, official says, on day Moscow plans annexation of that region and three others. https://t.co/QBiBgBMQRW — The Associated Press (@AP) September 30, 2022

Η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο μιας «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», όπως την χαρακτηρίζει, διαψεύδει κατηγορηματικά ότι στοχοθετεί αμάχους, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

⚡️Governor: Russian missiles hit Zaporizhzhia. According to Zaporizhzhia Oblast Governor Oleksandr Starukh, Russian forces targeted the outskirts of Zaporizhzhia early on Sept. 30. The rescue operation is underway. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 30, 2022