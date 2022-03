«Rossgram»: Ρώσοι επιχειρηματίες κατασκεύασαν το ρωσικό υποκατάστατο του Instagram

Τη δική τους απάντηση στον τομέα των social media προσπαθούν να δώσουν οι Ρώσοι μετά την απαγόρευση πρόσβασης στo δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο Instagram. Μάλιστα το τέλος του Instagram στη χώρα (και για όσο διαρκέσει) προξένησε πλήθος αντιδράσεων από μπλόγκερς και influencers οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν ότι χάνουν τη μοναδική πηγή εισοδήματός τους.

Ρώσοι επιχειρηματίες στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής αποφάσισαν να αναπτύξουν μια εφαρμογή ανάρτησης και ανταλλαγής φωτογραφιών για την εγχώρια αγορά ώστε να καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε μετά το μπλοκάρισμα από τις αρχές του Instagram. Και τα κατάφεραν μιας και το Rossgram είναι ήδη έτοιμο και μετρά αντίστροφα για το λανσάρισμά του.

Η νέα εφαρμογή, γνωστή ως Rossgram, θα λειτουργήσει στις 28 Μαρτίου και διαθέτει πρόσθετες λειτουργίες, όπως η συλλογική χρηματοδότηση και η πρόσβαση επί πληρωμή σε κάποια περιεχόμενα, ανακοίνωσε ο ιστότοπος της εφαρμογής.

Ο διευθυντής δημοσιών σχέσεων της εφαρμογής Αλεξάντρ Ζόμποφ, στο ρωσικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης VKontakte έγραψε: «Ο συνεταίρος μου Κιρίλ Φιλιμόμνοφ και η ομάδα που προγραμμάτισε την συλλογική χρηματοδότηση ήταν ήδη έτοιμη για την στροφή των γεγονότων και αποφάσισε να μην χάσει την ευκαιρία να δημιουργήσει μια ανάλογη ρωσική εφαρμογή ενός δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης που αγάπησαν οι συμπατριώτες μας».

Η εισαγγελία έχει ζητήσει να χαρακτηριστεί η Meta «εξτρεμιστική οργάνωση»

Rossgram: Russia to launch an analogue of Instagram

Read the full article on our instagram: @theusrussians pic.twitter.com/16pVwJ4Z51

— The US Russians (@TheUSRussians) March 16, 2022