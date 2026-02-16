Ρούμπιο στην Ουγγαρία: Συνάντηση με Όρμπαν ενόψει εκλογών, στήριξη Τραμπ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ολοκληρώνει ευρωπαϊκή περιοδεία με στάση στη Βουδαπέστη. Μήνυμα ενότητας μετά τη Διάσκεψη του Μονάχου

16 Φεβ. 2026 8:55
Pelop News

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 στη Βουδαπέστη, όπου πραγματοποιεί συνομιλίες με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, στο πλαίσιο σύντομης περιοδείας σε κεντρική Ευρώπη μετά τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

Η συνάντηση ξεκίνησε στις 10:00 τοπική ώρα (11:00 ώρα Ελλάδας) και ακολούθησε κοινή συνέντευξη Τύπου στις 11:05 τοπική ώρα, με ανοιχτή κάλυψη από τα ΜΜΕ. Νωρίτερα, ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Ούγγρο υπουργό Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο στις 09:30.

Η επίσκεψη εντάσσεται σε προσπάθεια ενίσχυσης δεσμών με συντηρητικούς ηγέτες της περιοχής που διατηρούν στενές σχέσεις με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ έχει εκφράσει ανοιχτά υποστήριξη στον Όρμπαν, χαρακτηρίζοντάς τον «ισχυρό και ισχυρό άνδρα» και επαινώντας τα «πρωτοφανή αποτελέσματα» του, μέσω ανάρτησης στο Truth Social την Παρασκευή.

Ο 62χρονος Όρμπαν αντιμετωπίζει την πιο απαιτητική εκλογική αναμέτρηση από το 2010, με το κόμμα Fidesz να υπολείπεται της αντιπολιτευόμενης παράταξης TISZA στις δημοσκοπήσεις, ενόψει βουλευτικών εκλογών στις 12 Απριλίου 2026. Σε πρόσφατη ομιλία του, ο Όρμπαν εξαπέλυσε επίθεση κατά «ψευτο-οργανώσεων πολιτών, εξαγορασμένων δημοσιογράφων, δικαστών και πολιτικών», υιοθετώντας ρητορική παρόμοια με του Τραμπ.

Ο Όρμπαν κατηγορείται από την ΕΕ για περιορισμό ελευθεριών στα ΜΜΕ, τη δικαιοσύνη, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και για στενές σχέσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Παράλληλα, διατηρεί θερμές επαφές με τον Τραμπ, έχοντας επισκεφθεί επανειλημμένα το Μαρ-α-Λάγκο.

Το πλαίσιο της περιοδείας Ρούμπιο

Ο Ρούμπιο έφθασε στη Βουδαπέστη χθες Κυριακή βράδυ από τη Μπρατισλάβα, όπου συναντήθηκε με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, άλλο εθνικιστή ηγέτη κοντά στον Τραμπ. Στη Διάσκεψη του Μονάχου (14 Φεβρουαρίου), ο Ρούμπιο κάλεσε την Ευρώπη να υπερασπιστεί τον «δυτικό πολιτισμό» από απειλές όπως η μαζική μετανάστευση, ενώ διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν «εξαρτημένη» ή «βασσάλο» Ευρώπη, αλλά ισχυρούς εταίρους.

Στις συνομιλίες με Όρμπαν και Φίτσο αναμένεται να κυριαρχήσουν θέματα ενέργειας (εξαίρεση Ουγγαρίας από κυρώσεις σε ρωσικό πετρέλαιο/αέριο), ΝΑΤΟ και διμερείς σχέσεις. Ο Όρμπαν αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον εντός της εβδομάδας για σύνοδο «συμβουλίου ειρήνης».

Η περιοδεία Ρούμπιο υπογραμμίζει την προτίμηση της κυβέρνησης Τραμπ σε συντηρητικούς ηγέτες της κεντρικής Ευρώπης, εν μέσω εντάσεων με τις Βρυξέλλες.

