Ρούτε: «Η Ρωσία έφερε τον πόλεμο στην Ευρώπη»

Tον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε με εμφατικό τρόπο ο Γενικός Γραμματέας του NATO, Μαρκ Ρούτε κατά την διάρκεια ομιλίας του σήμερα (11.12.2025) στο Βερολίνο, για τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία απειλεί την Ευρώπη με ένοπλη σύγκρουση ίδιων διαστάσεων με τους δύο παγκόσμιους πολέμους.

Ο Μαρκ Ρούτε τόνισε μάλιστα ότι πάρα πολλά κράτη μέλη του NATO δεν αισθάνονται πόσο επείγοντα χαρακτήρα έχει η απειλή της Ρωσίας κατά της Ευρώπης και πως δεν λαμβάνουν σοβαρά την ρωσική επιθετικότητα, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο ίδιος κάλεσε τους Συμμάχους να ενισχύσουν τις αμυντικές προσπάθειες για να αποτρέψουν «έναν πόλεμο που θα προέρχεται από την Ρωσία κλίμακας ανάλογης των πολέμων που έζησαν οι παππούδες και οι προπάπποι μας».

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO υπογράμμισε επίσης ότι οι Σύμμαχοι πρέπει γρήγορα να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και την αμυντική παραγωγή για να αποτρέψουν έναν πόλεμο κλίμακας ανάλογης με αυτούς που γνώρισαν οι προηγούμενες γενιές.

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας. Φοβάμαι ότι πάρα πολλοί είναι οι επαναπαυμένοι. Πάρα πολλοί δεν αισθάνονται πόσο επείγον είναι αυτό. Και πάρα πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Τώρα είναι η ώρα για δράση», είπε.

«Η σύγκρουση βρίσκεται στις πόρτες μας. Η Ρωσία επανέφερε τον πόλεμο στην Ευρώπη. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», πρόσθεσε.

«Η Ρωσία μπορεί να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη κατά του ΝΑΤΟ εντός πέντε ετών», προειδοποίησε για ακόμα μια φορά ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

