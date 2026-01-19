Ρούτε: Το ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με Δανία και Γροιλανδία για την ασφάλεια της Αρκτικής

«Θα εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε ως σύμμαχοι σε αυτά τα σημαντικά ζητήματα»

Ρούτε: Το ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με Δανία και Γροιλανδία για την ασφάλεια της Αρκτικής
19 Ιαν. 2026 21:02
Pelop News

«Το ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής». Αυτά δήλωσε σήμερα (19/01/2026) ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε μετά τη συνάντησή του με τον δανό υπουργό Άμυνας και τη Γροιλανδή υπουργό Εξωτερικών.

Δαμασκός: Ανακτά τον έλεγχο στη Βορειοανατολική Συρία, «σάρωσε» τους Κούρδους σε δυο μέρες

«Συζητήσαμε για το πόσο σημαντική είναι η Αρκτική – συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας – στη συλλογική μας άμυνα και για το πώς η Δανία αυξάνει τις επενδύσεις σε βασικές δυνατότητες», ανέφερε ο Ρούτε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Θα εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε ως σύμμαχοι σε αυτά τα σημαντικά ζητήματα», συμπλήρωσε.

Η Δανία και η Γροιλανδία έχουν συζητήσει για το ενδεχόμενο αποστολής του ΝΑΤΟ στην Αρκτική, δήλωσε ο δανός υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πόουλσεν, μετά τη συνάντηση του ίδιου και της γροιλανδής ΥΠΕΞ Βίβιαν Μότσφελτ με τον γενικό γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στις Βρυξέλλες.

«Το έχουμε προτείνει αυτό. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ το έχει λάβει υπόψη του και πιστεύω πως μπορούμε πλέον να καθορίσουμε ένα πλαίσιο για το πώς μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο», είπε ο Πόουλσεν. «Συνάδει επίσης με όσα έχουμε συζητήσει με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας», συμπλήρωσε ο υπουργός Άμυνας της Δανίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:14 «Μας έδειχνε σημάδια αυτοτραυματισμού, έψαχνε κινητό με 50 ευρώ και ζητούσε να της βρούμε δουλειά», αποκαλύψεις για τη Λόρα
21:02 Ρούτε: Το ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με Δανία και Γροιλανδία για την ασφάλεια της Αρκτικής
20:53 Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Παντούλας
20:42 Εμεινε στο «Χ» ο Αρης κόντρα στην Αιγείρα/Ακράτα
20:31 Η Ελλάδα για το χρυσό, «βούλιαξε» την Ιταλία, προκρίθηκε στα ημιτελικά
20:18 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Μισή μονάδα πάνω η ΝΔ στο 30,2%, με προβάδισμα 16,8 μονάδων
20:08 Αχαΐα: Νέο, το δεύτερο σήμερα, θανάσιμο τροχαίο στην 111, νεκρός 29χρονος
19:59 Γιαννακόπουλος: «Δεν επιθυμώ την καταδίκη της ΚΑΕ Ολυμπιακός»
19:53 Απίθανο… ρεκόρ στον Βόλο, 8 φορές συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος!
19:44 Ο Προμηθέας κόβει βασιλόπιτα την Κυριακή
19:42 Πέθανε ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο
19:31 «Δεν εγκλωβιστήκαμε. Πέσαμε, χτυπήσαμε όσο χτυπήσαμε. Μετά σηκωθήκαμε», αποκαλυπτικός ο ορειβάτης που διασώθηκε στον Ταΰγετο
19:20 «Θα με σκότωνε και του έριξα εγώ» μαρτυρία για το φονικό στο Αγρίνιο
19:10 Εφυγε από τη ζωή ο Αλέκος Παπαχριστόπουλος
19:04 Ευρωλίγκα μπάσκετ: Γκρίνια για Aταμάν, πλατιά χαμόγελα στο λιμάνι!
19:00 «Τα βέλη αστόχησαν», η Αναστασία Κουμούση για την πορεία των 39 χρόνων στον Πολιτισμό
18:50 ΑΣ Δύναμη: Η Πάτρα στο επίκεντρο του τάε κβον ντο
18:39 «Έλληνας Έσκομπάρ»: Δέσμευση των λογαριασμών και της περιουσίας του
18:27 Δαμασκός: Ανακτά τον έλεγχο στη Βορειοανατολική Συρία, «σάρωσε» τους Κούρδους σε δυο μέρες
18:15 Στις φυλακές Κασσαβέτειας εντοπίστηκαν δύο κρατούμενοι με φυματίωση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ