Ρούτσι: Αποστάσεις από την πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού για ίδρυση κόμματος

Στην πρόθεση της Μαρίας Καρυστιανού να προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος αναφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Ο κ. Ρούτσι, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει απεργία πείνας διάρκειας 23 ημερών στο Σύνταγμα, ξεκαθάρισε ότι ο αγώνας του είχε αποκλειστικό στόχο τη δικαίωση του παιδιού του και την αποκάλυψη της αλήθειας, τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή οι συγγενείς των θυμάτων είχαν δηλώσει πως δεν συνδέονται με κόμματα ή πολιτικές παρατάξεις.

«Από την αρχή έχουμε πει ότι δεν έχουμε σχέση με κόμματα και χρώματα. Το τι θα κάνει ο καθένας είναι προσωπικό του δικαίωμα. Εμένα δεν με εκπροσωπεί κανένα κόμμα. Τον αγώνα μου δεν τον έκανα για να μπω στην πολιτική, αλλά για το παιδί μου», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Παράλληλα, πήρε σαφείς αποστάσεις από την πρωτοβουλία της κ. Καρυστιανού, σημειώνοντας ότι, εφόσον προχωρήσει σε κομματική δραστηριότητα, δεν θα πρέπει να έχει καμία σχέση με τον σύλλογο των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη.

Σε ερώτηση αν θεωρεί πως η Μαρία Καρυστιανού πρέπει να παραιτηθεί από την προεδρία του συλλόγου, ο Πάνος Ρούτσι απάντησε ότι αυτή είναι η προσωπική του άποψη, υπογραμμίζοντας πως «όλο αυτό που κάνει πρέπει να το συνεχίσει μόνη της από εδώ και πέρα».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν έχει δεχθεί πρόταση από την κ. Καρυστιανού, ενώ παραδέχθηκε πως έχει προσεγγιστεί από άλλα κόμματα και πρόσωπα, χωρίς ωστόσο να τον εκφράζει κάποια από αυτές τις προτάσεις.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι δεν θα επιχειρούσε να επηρεάσει την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού, λέγοντας πως «εκείνη θα κάνει αυτό που θεωρεί σωστό».

