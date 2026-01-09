Δημοσκόπηση GPO: Από που «κλέβει» ψήφους το κόμμα Καρυστιανού «κλέβει» ψήφους -Ποιοι την προτιμούν

Η εφημερίδα «Τα ΝΕΑ» αποτυπώνει τις πηγές ψηφοφόρων για ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό την Μαρία Καρυστιανού, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO, που διενεργήθηκε για τα Παραπολιτικά FM τον Δεκέμβριο 2025,

Συνολικά, το 7,6% των ερωτηθέντων απαντά ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσει τέτοιο κόμμα, το 13,2% «αρκετά πιθανό», το 8,8% «λίγο πιθανό» και το 67,3% «καθόλου πιθανό».

Οι μεγαλύτερες μετακινήσεις προέρχονται από ψηφοφόρους μικρότερων κομμάτων. Συγκεκριμένα, «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να ψηφίσουν κόμμα Καρυστιανού δηλώνουν:

63,4% όσων στηρίζουν το κόμμα Νίκη,

52,8% όσων στηρίζουν την Πλεύση Ελευθερίας,

36,7% όσων στηρίζουν την Ελληνική Λύση,

26,8% όσων ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ,

25% όσων ψηφίζουν ΚΚΕ,

23,4% όσων ψηφίζουν Φωνή Λογικής.

Αντίθετα, οι μετακινήσεις είναι περιορισμένες από τα μεγαλύτερα κόμματα: 10% από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και 15,8% από αυτούς του ΠΑΣΟΚ δηλώνουν «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να στραφούν προς ένα τέτοιο σχήμα.

Τα ευρήματα έρχονται σε συνέχεια της πρόσφατης συνέντευξης της Μαρίας Καρυστιανού, όπου εξέφρασε για πρώτη φορά με σαφήνεια τις προθέσεις της για ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, προκαλώντας αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό.

