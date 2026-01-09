Δημοσκόπηση GPO: Από που «κλέβει» ψήφους το κόμμα Καρυστιανού «κλέβει» ψήφους -Ποιοι την προτιμούν

Σύμφωνα με μέτρηση της GPO για τα Παραπολιτικά FM τον Δεκέμβριο 2025, το 20,8% δηλώνει «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να ψηφίσει κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού

Δημοσκόπηση GPO: Από που «κλέβει» ψήφους το κόμμα Καρυστιανού «κλέβει» ψήφους -Ποιοι την προτιμούν
09 Ιαν. 2026 8:48
Pelop News

Η εφημερίδα «Τα ΝΕΑ» αποτυπώνει τις πηγές ψηφοφόρων για ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό την Μαρία Καρυστιανού, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO, που διενεργήθηκε για τα Παραπολιτικά FM τον Δεκέμβριο 2025,

Συνολικά, το 7,6% των ερωτηθέντων απαντά ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσει τέτοιο κόμμα, το 13,2% «αρκετά πιθανό», το 8,8% «λίγο πιθανό» και το 67,3% «καθόλου πιθανό».

Οι μεγαλύτερες μετακινήσεις προέρχονται από ψηφοφόρους μικρότερων κομμάτων. Συγκεκριμένα, «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να ψηφίσουν κόμμα Καρυστιανού δηλώνουν:

  • 63,4% όσων στηρίζουν το κόμμα Νίκη,
  • 52,8% όσων στηρίζουν την Πλεύση Ελευθερίας,
  • 36,7% όσων στηρίζουν την Ελληνική Λύση,
  • 26,8% όσων ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ,
  • 25% όσων ψηφίζουν ΚΚΕ,
  • 23,4% όσων ψηφίζουν Φωνή Λογικής.

Αντίθετα, οι μετακινήσεις είναι περιορισμένες από τα μεγαλύτερα κόμματα: 10% από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και 15,8% από αυτούς του ΠΑΣΟΚ δηλώνουν «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να στραφούν προς ένα τέτοιο σχήμα.

Τα ευρήματα έρχονται σε συνέχεια της πρόσφατης συνέντευξης της Μαρίας Καρυστιανού, όπου εξέφρασε για πρώτη φορά με σαφήνεια τις προθέσεις της για ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, προκαλώντας αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:03 Το unfollow της Μενεγάκη στον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο ΦΩΤΟ
8:56 Κρήτη: Απολογείται η μητέρα για υπόθεση κακοποίησης – Βαρύ κατηγορητήριο για τον 54χρονο πατέρα, τη Δευτέρα στον Ανακριτή
8:51 Πάτρα 35 χρόνια από τη δολοφονία Τεμπονέρα: Σήμερα εκδήλωση μνήμης
8:48 Δημοσκόπηση GPO: Από που «κλέβει» ψήφους το κόμμα Καρυστιανού «κλέβει» ψήφους -Ποιοι την προτιμούν
8:28 Δολοφονία κλαμπ Πάτρας: Απολογούνται σήμερα οι «4», τι θα υποστηρίξουν ΦΩΤΟ
8:25 Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων: Περιορισμένες δυσκολίες στις θαλάσσιες συνδέσεις του Αργοσαρωνικού – Ποια δρομολόγιο δεν εκτελούνται
8:16 Χιονοπτώσεις σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία: Σε ποια σημεία είναι υποχρεωτικές οι αλυσίδες
8:10 «Αχτίδα φωτός» μετά από 40 ημέρες μπλόκων: Σταδιακό άνοιγμα δρόμων – Το παρασκήνιο του ραντεβού αγροτών με Μητσοτάκη
8:05 Εορτολόγιο – Σπάνια ονόματα, μοναδικές γιορτές: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα;
7:59 Τραμπ: Ανακοινωσε συνάντηση με Ματσάδο την επόμενη εδβομάδα, τι είπε για Ιράν και καρτέλ ναρκωτικών
7:51 ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πυροβολούν δύο άτομα στο Πόρτλαντ ΒΙΝΤΕΟ
7:46 Παγκόσμια απειλή από θανατηφόρο μύκητα που εξαπλώνεται, τι ζητούν οι επιστήμονες
7:34 Καιρός: Στον «πάγο» μπαίνει η χώρα, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:30 Στροφή στον διάλογο
7:23 Χάος στο Ιράν: Στους 45 οι νεκροί, πυρπολήθηκαν κυβερνητικά κτίρια ΒΙΝΤΕΟ
7:11 Απεβίωσε ο Χρήστος Πολίτης, η καλλιτεχνική πορεία και ο ρόλος που τον σημάδεψε
23:59 Στη Σκωτία το Μουντιάλ «φέρνει» επίσημη αργία τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026
23:39 Οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν
23:21 Ο «μαύρος χρυσός» που διαμόρφωσε την ελληνική οικονομία και κοινωνία
22:57 «Καθηλωμένα» θα παραμείνουν τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια της χώρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ