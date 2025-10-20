«Ροζ Πάνθηρες»: Είναι πίσω από την κλοπή του αιώνα στο Μουσείο του Λούβρου;

Συνολικά 8 ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα εκλάπησαν από την Γκαλερί Απόλλων στο Μουσείο του Λούβρου, σε μία θρασύτατη ληστεία που έχει σοκάρει τη Γαλλία αλλά και τον κόσμο κι έχει κινητοποιήσει τις αρχές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ποιοι είναι οι δράστες; Τι έχουν απογίνει τα κλοπιμαία; Θα τα ξαναδούμε ποτέ; Μήπως είναι οι διαβόητοι «Ροζ Πάνθηρες» πίσω από την κλοπή του αιώνα;

Σαν σκηνή από ταινία: Σε 4 λεπτά άδειασαν το Λούβρο – Υποψίες για ξένη ανάμειξη και κυβερνητική αποτυχία

Το πλέον ανησυχητικό σενάριο είναι ότι οι Αρχές υποψιάζονται πως πίσω από το χτύπημα στο Μουσείο του Λούβρου βρίσκεται η διαβόητη συμμορία «Ροζ Πάνθηρες» (Pink Panthers) – η ίδια που το 2003 έκλεψε διαμάντια αξίας 23 εκατομμυρίων λιρών από το κοσμηματοπωλείο Graff στο Λονδίνο.

Την Κυριακή το πρωί, 19 Οκτωβρίου 2025, τέσσερις δράστες, με αλυσοπρίονα και μεταμφιεσμένοι σε εργάτες πάνω σε ανυψωτικό μηχάνημα, κατάφεραν να μπουν ανενόχλητοι στο πιο διάσημο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, να σπάσουν τις θωρακισμένες προθήκες, να πάρουν τα κοσμήματα του Στέμματος και να διαφύγουν μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα αντικείμενα – ανάμεσά τους σκουλαρίκια, περιδέραια, τιάρες και πολύτιμες καρφίτσες από τις συλλογές της βασίλισσας Μαρίας-Αμελίας, της Ορτάνς και της αυτοκράτειρας Ευγενίας – κινδυνεύουν να καταστραφούν, καθώς πρόκειται για μοναδικά κομμάτια που δύσκολα μπορούν να πωληθούν χωρίς να εντοπιστούν. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα τα ξαναδούμε ποτέ.

Ποιοι είναι οι «Ροζ Πάνθηρες»

Η οργάνωση, που πήρε το όνομά της από την ομώνυμη ταινία, αποτελείται κυρίως από πρώην στρατιώτες των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας – Σερβία, Μαυροβούνιο και Βοσνία. Σύμφωνα με την Interpol, διαθέτει περίπου 800 βασικά μέλη παγκοσμίως και έχει πραγματοποιήσει δεκάδες θεαματικές ληστείες σε μουσεία και οίκους κοσμημάτων.

Το 2008, μέλη της συμμορίας είχαν κλέψει έργα Μονέ, Βαν Γκογκ, Σεζάν και Ντεγκά από μουσείο της Ελβετίας, συνολικής αξίας πάνω από 119 εκατομμυρία λίρες.

Ο ειδικός ασφαλείας Γουίλ Γκέντες, με εμπειρία σε υποθέσεις εκβιασμών και εντοπισμού εγκληματικών ομάδων, δήλωσε στη Metro ότι η ληστεία στο Λούβρο «φέρει ξεκάθαρα την υπογραφή των Ροζ Πανθήρων».

«Πρόκειται για μία εξαιρετικά μελετημένη επιχείρηση. Οι δράστες είναι πειθαρχημένοι, με στρατιωτική εκπαίδευση και εμπειρία. Τέτοιες ληστείες δεν γίνονται τυχαία – οργανώνονται κατόπιν παραγγελίας για συγκεκριμένους αγοραστές», εξηγεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση να δράσουν… μέρα μεσημέρι – στις 9:30 το πρωί – δείχνει «τόλμη, σιγουριά και απόλυτη γνώση του χώρου».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας Ζεράλντ Νταρμανέν παραδέχθηκε ότι «παρουσιάσαμε μια θλιβερή εικόνα της Γαλλίας».

Ο ίδιος αναγνώρισε σοβαρές ελλείψεις: εύκολα προσβάσιμα παράθυρα και προθήκες, ανεπαρκής αριθμός καμερών και φύλακες που δεν αντέδρασαν έγκαιρα, ενώ η αστυνομία καθυστέρησε να κινητοποιηθεί μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού.

Διαρροή από έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Γαλλίας (Cour des Comptes) αποκάλυψε ότι οι εργασίες αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας στο μουσείο καθυστερούν εδώ και χρόνια, παρά το ετήσιο λειτουργικό του προϋπολογισμό των 280 εκατομμυρίων λιρών. Σε μία από τις πτέρυγες όπου έγινε η κλοπή, το 1/3 των αιθουσών δεν διέθετε καν κάμερες.

Ο ειδικός υπενθύμισε πως, αν και πολλά βρετανικά μουσεία έχουν ενισχύσει τα μέτρα τους μετά από ελέγχους ασφαλείας, «πάντα υπάρχουν τυφλά σημεία που αποκαλύπτονται μόνο όταν συμβεί κάτι τέτοιο».

Η ληστεία, που διήρκεσε 7 ολόκληρα λεπτά, θεωρείται «εξαιρετικά μεγάλη σε διάρκεια» για τέτοιας κλίμακας επιχείρηση – στοιχείο που υποδηλώνει, όπως είπε ο Γκέντες, «απόλυτο επαγγελματισμό και προετοιμασία». «Δεν μιλάμε για μια τυχαία ομάδα. Πρόκειται για μια άριστα οργανωμένη συμμορία», κατέληξε.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



