Σαν σκηνή από ταινία: Σε 4 λεπτά άδειασαν το Λούβρο – Υποψίες για ξένη ανάμειξη και κυβερνητική αποτυχία

Έκτακτη σύσκεψη κυβερνητικών στελεχών πραγματοποιείται στο Παρίσι μετά τη μεγάλη διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου, με τη συμμετοχή της υπουργού Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί και του υπουργού Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Η υπουργός αποκάλυψε ότι οι δράστες ενήργησαν με στρατιωτική ακρίβεια, γνωρίζοντας επακριβώς τι αναζητούσαν, ενώ το Μουσείο θα παραμείνει κλειστό για το κοινό έως νεωτέρας.

Σύμφωνα με τη Ντατί, οι ληστές «βρέθηκαν μέσα στην αίθουσα για λιγότερο από τέσσερα λεπτά, πήγαν κατευθείαν στις προθήκες και ήξεραν ακριβώς τι ήθελαν». Ένας από αυτούς, όπως είπε, «επιχείρησε να βάλει φωτιά στη σκάλα ανύψωσης», αφήνοντας κρίσιμα ίχνη για τις έρευνες.

Απαντώντας στις επικρίσεις για τα κενά ασφαλείας, η υπουργός τόνισε ότι «οι διαρρήκτες χρησιμοποίησαν δισκοπρίονο που λειτουργεί σαν εκρηκτικό – ούτε θωρακισμένο τζάμι δεν θα άντεχε». Παράλληλα, υπερασπίστηκε το προσωπικό ασφαλείας, υπογραμμίζοντας πως «πρώτο καθήκον ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν αναγνώρισε δημόσια την αποτυχία των αρχών:

«Αποτύχαμε, αυτό είναι σίγουρο. Οι εγκληματίες κατάφεραν να αποσπάσουν έναν ανελκυστήρα και να αφαιρέσουν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας. Πρόκειται για πλήγμα στη διεθνή εικόνα της Γαλλίας».

Η Ρασιντά Ντατί άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής ξένης χώρας, δηλώνοντας ότι «ο εισαγγελέας δεν αποκλείει καμία υπόθεση».

Η κινηματογραφική επιχείρηση

Η συμμορία τεσσάρων ατόμων εισήλθε στο Μουσείο από παράθυρο του πρώτου ορόφου, χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκάλα από την πλευρά του Σηκουάνα. Μέσα σε επτά λεπτά, έσπασαν δύο προθήκες στη Γκαλερί του Απόλλωνα και αφαίρεσαν οκτώ αντικείμενα «ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας».

Ανάμεσά τους, το περίφημο περιδέραιο της βασίλισσας Μαρίας-Αμαλίας και της Ορτάνς, με 631 διαμάντια και οκτώ ζαφείρια, καθώς και η καρφίτσα της αυτοκράτειρας Ευγενίας με σχεδόν 2.000 διαμάντια. Οι ληστές εγκατέλειψαν την κορώνα της Ευγενίας, η οποία υπέστη ζημιές κατά τη συμπλοκή.

Οργή και πολιτικές αντιδράσεις

Η πρόεδρος του Λούβρου, Λορένς ντε Καρ, δέχθηκε αποδοκιμασίες από το προσωπικό, με τα συνδικάτα να ζητούν άμεση ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γκαλερί του Απόλλωνα φυλασσόταν εκείνη την ώρα από μόλις τέσσερις υπαλλήλους.

Η ληστεία θυμίζει παλαιότερα περιστατικά, όπως αυτή του 2010 στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού, με πέντε έργα που δεν έχουν βρεθεί ποτέ.

Ειδικοί εκτιμούν ότι, παρότι η αξία των κλοπιμαίων φτάνει τα εκατομμύρια, τα κοσμήματα είναι πρακτικά μη εμπορεύσιμα, κάτι που ενισχύει το σενάριο διεθνούς κυκλώματος ή κρατικής εμπλοκής.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



