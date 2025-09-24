Σαφές μήνυμα Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών όταν παραβιάζουν εναέριο χώρο μελών του ΝΑΤΟ

Σαφές μήνυμα από τον Αμερικανό πρόεδρο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο οι ενεργειακές σχέσεις της Ευρώπης με τη Μόσχα και η συνάντηση με τον Ζελένσκι

Σαφές μήνυμα Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών όταν παραβιάζουν εναέριο χώρο μελών του ΝΑΤΟ
24 Σεπ. 2025 8:14
Pelop News

Σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία υιοθέτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη σε περίπτωση που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους. Η δήλωση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την καταγγελία της Μόσχας από κράτη της Συμμαχίας για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας.

Ο Τραμπ, η ομιλία του στον ΟΗΕ, τα χαλασμένα οτοκιού και οι κυλιόμενες σκάλες ΒΙΝΤΕΟ

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων εάν στηρίζει μια τέτοια αντίδραση, ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν κατηγορηματικός: «Ναι, το στηρίζω». Οι δηλώσεις έγιναν πριν από τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Παράλληλα, ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να επικοινωνήσει με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, προκειμένου να τον παροτρύνει να τερματίσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «είναι φίλος μου, δεν του έχω μιλήσει ακόμη, αλλά πιστεύω πως αν το έκανα, ίσως να σταματούσε».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας εμφανίστηκε αποφασισμένος να ζητήσει από τον Τραμπ ισχυρότερες δεσμεύσεις και αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι θα ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο των μαχών και θα θέσει στο τραπέζι το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, αλλά και την ανάγκη να περιοριστούν οι ενεργειακές εξαρτήσεις της Ευρώπης από ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:21 Πάτρα: Αυτοκίνητο έπεσε στις γραμμές του Προαστιακού στην Παναχαϊκή
16:18 Πίσω από τα ρεπορτάζ: Άνθρωποι και καθημερινότητα στους οικισμούς Ρομά
16:16 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Eurobank μέσω του egg – enter grow go
16:08 Στην εναρκτήρια συνδιάσκεψη του έργου «Smart-Hubs» παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος,
16:08 Το εκπαιδευτικό ταξίδι έμελλε να είναι το τελευταίο του – Θρήνος για τον 20χρονο δόκιμο στο Blue Star Chios
15:59 Η Νέα Δημοκρατία τιμά τον Διονύση Γκοτσούλια – Εκδήλωση με τη Νίκη Κεραμέως στην Κάτω Αχαΐα
15:54 Συνάντηση Νεκτάριου Φαρμάκη με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια
15:52 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν αδελφοκτόνος
15:43 Στρατιωτική θητεία: Ποιες είναι οι δύο σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση οπλιτών
15:35 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι την Κυριακή στην Πάτρα
15:27 Ναύπακτος: Άνδρας έκλεψε 10 «ΣΚΡΑΤΣ» από πρακτορείο ΟΠΑΠ – Τον έπιασαν όταν προσπάθησε να πληρωθεί
15:19 Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή κάνναβης και ηρωίνης
15:10 Ερύμανθος: Σοβαρό τροχαίο με μπετονιέρα στην Εθνική Οδό 111 – Τραυματίας ο οδηγός ΦΩΤΟ
15:08 Εξιχνιάστηκε δύο χρόνια μετά η κλοπή εργαλείων στο Αίγιο
15:00 Μεταμόρφωση Σωτήρος: Η… εικονική πλατεία – «Πνίγονται» από τη σκόνη οι περίοικοι – Αυτοψία της «Π»
14:59 Δρομολογείται ανάκληση διεθνούς προστασίας για 24χρονο Παλαιστίνιο μετά τα βίαια επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας
14:55 ΓΕΕΘΑ: Κλήση υποψηφίων στρατιωτικών ιερέων με ελλιπή δικαιολογητικά, προθεσμία έως 29/9/2025 (23:59)
14:48 Αίγιο: Άνδρας «άνοιξε» αυτοκίνητο για να κλέψει 12 ευρώ!
14:46 Μητσοτάκης-Ζαχαράκη στα Δημόσια Ωνάσεια Περιστερίου: Ανακαινισμένα σχολεία, ψηφιακά εργαλεία και στόχος για 22 μονάδες
14:46 Από το Σπήλαιο των Λιμνών στα Σπήλαια της Ευρώπης: Τέχνη και Προϊστορία, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ