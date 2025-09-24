Σαφές μήνυμα Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών όταν παραβιάζουν εναέριο χώρο μελών του ΝΑΤΟ

Σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία υιοθέτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη σε περίπτωση που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους. Η δήλωση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την καταγγελία της Μόσχας από κράτη της Συμμαχίας για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας.

Ο Τραμπ, η ομιλία του στον ΟΗΕ, τα χαλασμένα οτοκιού και οι κυλιόμενες σκάλες ΒΙΝΤΕΟ

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων εάν στηρίζει μια τέτοια αντίδραση, ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν κατηγορηματικός: «Ναι, το στηρίζω». Οι δηλώσεις έγιναν πριν από τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Παράλληλα, ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να επικοινωνήσει με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, προκειμένου να τον παροτρύνει να τερματίσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «είναι φίλος μου, δεν του έχω μιλήσει ακόμη, αλλά πιστεύω πως αν το έκανα, ίσως να σταματούσε».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας εμφανίστηκε αποφασισμένος να ζητήσει από τον Τραμπ ισχυρότερες δεσμεύσεις και αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι θα ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο των μαχών και θα θέσει στο τραπέζι το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, αλλά και την ανάγκη να περιοριστούν οι ενεργειακές εξαρτήσεις της Ευρώπης από ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



