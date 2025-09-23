Σακελλαρίδης για Τσίπρα: «Δεν χρειάζεται πολιτική μέσων όρων – Μία σούπα δεν απαντά στον Μητσοτάκη»

Με αιχμηρές αναφορές ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς σχολίασε τον πολιτικό προσανατολισμό του Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα πορευτεί μαζί του.

23 Σεπ. 2025 14:11
Pelop News

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης άσκησε δριμεία κριτική στον πολιτικό προσανατολισμό του Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας ότι «ο τόπος δεν χρειάζεται πολιτική μέσων όρων».

Μιλώντας στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, αναφέρθηκε στην ενδεχόμενη επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας:
«Περιμένουμε να δούμε πώς θα τοποθετηθεί. Μέχρι τώρα φαίνεται πως έχει αποφασίσει να είναι απολύτως διακριτός απέναντι στην Αριστερά. Έχει επιλέξει το rebranding του να ξεκινάει από την πολιτική του επανατοποθέτηση. Δεν νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι μία πολιτική μέσων όρων. Μία σούπα δηλαδή – λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο προς το Κέντρο για να προσεγγιστούν περισσότερα ακροατήρια».

Αναφερόμενος στην πρόσφατη ομιλία του Α. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε: «Ήθελα πιο ξεκάθαρες και πιο ριζοσπαστικές τομές. Αυτό που βλέπω είναι πως θέλει να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν του, που είναι δικαίωμά του. Δεν είναι, όμως, εύκολο για ανθρώπους σαν εμένα να ακολουθήσουν μία τέτοια πορεία».

Η Φαίη Σκορδά σχολίασε: «Άρα καταλαβαίνω ότι δεν θα πήγαινες μαζί του», με τον Σακελλαρίδη να απαντά:
«Ναι, είναι σαφές. Νομίζω ότι και ο ίδιος δεν θα ήθελε να ενταχθεί στη Νέα Αριστερά. Μην του το χαλάσω και του πω ότι του ρίχνω πόρτα. Αλλοίμονο».
