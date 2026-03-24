Σαλάχ: Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι, συγκινητικό το ΒΙΝΤΕΟ

Ο Μο Σαλάχ, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομα του με την αναγέννηση της ομάδας και την επιστροφή τους στους τίτλους, σε δύο μήνες (24 Μαΐου ολοκληρώνεται φέτος η Premier League, δεν θα φορά την κόκκινη φανέλα.

Μ’ ένα βίντεο στα social media ο Μο Σαλάχ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί το καλοκαίρι από την Λίβερπουλ μετά από 9 χρόνια στο Άνφιλντ όπου μεταξύ άλλων κατέκτησε μεταξύ άλλων 2 πρωταθλήματα (2020,2025), ένα Champions League (2019).

«Δυστυχώς έφτασε η μέρα. Αυτό είναι το πρώτο μέρος του αποχαιρετισμού μου. Θα φύγω από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν» λέει αρχικά στο βίντεο και συμπληρώνει συγκινημένος:

«Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ πόσο βαθιάς αυτός ο σύλλογος, αυτή η πόλη, αυτοί οι άνθρωποι, θα γινόντουσαν μέρος της ζωής μου.

Η Λίβερπουλ δεν είναι απλά ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος, είναι πάθος, είναι ιστορία. Είναι πνεύμα, δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια σε κάποιον που δεν είναι μέρος αυτού του συλλόγου.

Πανηγυρίσαμε νίκες, κερδίσαμε τα σημαντικότερα τρόπαια και παλέψαμε μαζί σε δύσκολες στιγμές. Θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα που είναι μέρος αυτού του συλλόγου κατά τη διάρκεια της καριέρας μου εδώ, ειδικά τους συμπαίκτες μου, νυν και πρώην, και στους οπαδούς.

Δεν έχω αρκετά λόγια. Η στήριξη που μου δώσατε κατά τη διάρκεια της καλύτερης περιόδου της καριέρας μου αλλά και στις δύσκολες στιγμές είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Και κάτι που θα κουβαλώ για πάντα.

Το να φεύγεις δεν είναι ποτέ εύκολο, μου δώσατε την καλύτερη περίοδο της ζωής μου. Θα είμαι πάντα ένας από εσάς, ο σύλλογος θα είναι πάντα το σπίτι μου αλλά και της οικογένειάς μου.

Σας ευχαριστώ για όλα, χάρη σε όλους εσάς δεν θα περπατήσω ποτέ μόνος».

Η ανακοίνωση του συλλόγου ανέφερε: «Ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα ολοκληρώσει την πορεία του στη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν. Ευχαριστούμε τον Μο για όλες τις στιγμές και τις επιτυχίες που έφερε στο σύλλογο και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

Το γυαλί που ράγισε και δεν κόλλησε ποτέ

Όταν ο Γιούργκεν Κλοπ επέλεξε να φέρει τον Σαλάχ από τη Ρόμα (κι ενώ είχε το αποτυχημένο πέρασμα του από την Αγγλία με τη φανέλα της Τσέλσι) σχεδόν κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο Αιγύπτιος επιθετικός θα εξελισσόταν στον «Φαραώ» των κόκκινων.

Στις 9 σεζόν που φόρεσε τη φανέλα της Λίβερπουλ, αγωνίστηκε σε 435 αγώνες έχοντας 255 γκολ και 122 ασίστ. Νούμερα ασύλληπτα, τα οποία όμως εξηγούν το γιατί λατρεύτηκε σαν Θεός στο Μερσεϊσάιντ.

Ωστόσο, ενώ η περσινή (σεζόν 2024-2025) συνεργασία του με τον Άρνε Σλοτ ήταν εξαιρετική με τον ίδιο να σκοράρει ακατάπαυστα στον δρόμο προς την κατάκτηση της Premier League, φέτος τα πράγματα εξελίχθηκαν εντελώς διαφορετικά…

Οι εμφανίσεις του δεν ήταν το ίδιο καλές, με τον Ολλανδό τεχνικό αρχικά να τον στηρίζει και να τον ξεκινά σ’ όλα τα ματς, παρόλο που η ομάδα του μετά το εντυπωσιακό 5χ5 στην εκκίνηση της σεζόν, κατέρρευσε εξίσου εντυπωσιακά και βρέθηκε εκτός διεκδίκησης τίτλου από πολύ νωρίς…

Για να φτάσουμε στα τέλη Νοεμβρίου όταν ο Σαλάχ έμεινε στον πάγκο, κάτι που συνέβη και στο επόμενο ματς, όπως ακριβώς και στις 6 Δεκεμβρίου όταν η Λίβερπουλ ταξίδεψε στο Λιντς για τον αγώνα με την τοπική ομάδα.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 0-2 και 2-3, αλλά η Λιντς ισοφάρισε στις καθυστερήσεις με τον Σαλάχ να αποθεώνεται από τον κόσμο και στη μεικτή ζώνη να ρίχνει βόμβες που ταρακούνησαν συθέμελα τον σύλλογο.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάθομαι στον πάγκο για 90 λεπτά», είπε ο και συνέχισε: «Η τρίτη φορά στον πάγκο, νομίζω για πρώτη φορά στην καριέρα μου. Είμαι πολύ, πολύ απογοητευμένος. Έχω κάνει τόσα για αυτόν τον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια, και ειδικά την περασμένη σεζόν. Τώρα κάθομαι στον πάγκο και δεν ξέρω γιατί».

Επέμεινε πως η Λίβερπουλ του φέρεται σαν να φταίει για όλα αυτός… «Φαίνεται ότι με έριξαν κάτω από το λεωφορείο (σ.σ. η μεταφορά αυτή σημαίνει ότι με θυσιάζουν για να φανώ εγώ ο κακός). Έτσι νιώθω. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές ότι κάποιος θέλει να πάρω όλη την ευθύνη.»

Παρόλο που αρνήθηκε να κατονομάσει ποιος ήταν αυτός, η δήλωσή του άφησε ξεκάθαρα να εννοηθεί πως οι σχέσεις του με την ομάδα έχουν επιδεινωθεί και ήταν φανερά πληγωμένος που η ομάδα τον κατηγορούσε για την κακή της πορεία….

«Έχω πάρει πολλές υποσχέσεις και μέχρι τώρα κάθομαι στον πάγκο για τρία παιχνίδια, οπότε δεν μπορώ να πω ότι τηρήθηκαν οι υποσχέσεις. Αυτό δεν είναι αποδεκτό για μένα. Δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει αυτό σε μένα», και αποκάλυψε τις προβληματικές σχέσεις του με τον Άρνε Σλοτ..

«Είπα πολλές φορές πριν ότι είχα καλή σχέση με τον προπονητή, και ξαφνικά δεν έχουμε καμία σχέση. Δεν ξέρω γιατί, αλλά φαίνεται ότι κάποιος δεν με θέλει στην ομάδα,” είπε αρχικά και κατόπιν ρωτήθηκε για τις φήμες και το ενδιαφέρον από την Σαουδική Αραβία.

«Δεν θέλω να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση,” είπε. “Ο σύλλογος με οδηγεί σε άλλη κατεύθυνση. Έχω καλέσει τη μαμά και τον μπαμπά μου και τους είπα να έρθουν στο παιχνίδι με την Μπράιτον. Δεν με νοιάζει αν παίξω ή όχι. Θα το απολαύσω. Απλά θέλω να είμαι στο Άνφιλντ και να πω αντίο στους φιλάθλους πριν το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, γιατί δεν ξέρω τι θα συμβεί εκεί».

Τελικά στις 13/12 (κι αφού είχε δει πέντε ματς από τον πάγκο) ο Σαλάχ μπήκε ως αλλαγή στον αγώνα με την Μπράιτον (νίκη 2-0 για την ομάδα του) με τον κόσμο να τον αποθεώνει και μετά την επιστροφή του από το Coppa Africa να ενσωματώνεται κανονικά στην ομάδα, έχοντας πλέον ξανά ρόλο βασικού. Προφανώς όμως η εκεχειρία με τον Σλοτ και το κλαμπ ήταν προσωρινή, με τον Αιγύπτιο να αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα του αποχωρισμού, αν και όλοι περιμένουν με ενδιαφέρον τις εξηγήσεις του για τους λόγους που τον οδήγησαν στο να αποφασίσει να φύγει…

