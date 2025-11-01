Σαλαμίνα: «Ήταν ανήμπορη να παλέψει – Τη σκότωσαν με τον χειρότερο τρόπο» λέει η κόρη της 75χρονης που δολοφονήθηκε

Ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τη Σαλαμίνα. Μια 75χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της, στον Κοκκινόβραχο, από δύο ληστές που εισέβαλαν για να τη ληστέψουν και την τραυμάτισαν θανάσιμα στο κεφάλι με μπουκάλι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Το έγκλημα εκτυλίχθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής (31/10), ενώ τη σορό της άτυχης γυναίκας βρήκε η κόρη της, περίπου δύο ώρες αργότερα. Η πόρτα του σπιτιού ήταν κλειδωμένη, όμως οι δράστες είχαν παραβιάσει παράθυρο για να μπουν μέσα.

Σαλαμίνα: Σκότωσαν 75χρονη με μπουκάλι στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της – Μαρτυρικός ο θάνατός της, τι δείχνουν οι κάμερες

Συντετριμμένη, η κόρη της 75χρονης περιέγραψε με τρεμάμενη φωνή στους δημοσιογράφους τη φρίκη: «Η μητέρα μου ήταν μόνη της. Την παίρναμε τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Όταν φτάσαμε, η αδερφή μου μπήκε μέσα και τη βρήκε. Είχαν σπάσει το παράθυρο… Ήταν ανήμπορη, δεν μπορούσε να παλέψει. Την σκότωσαν με τον χειρότερο τρόπο».

Η άτυχη γυναίκα έφερε αμυντικά τραύματα στα χέρια, ένδειξη ότι προσπάθησε να προστατευτεί. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατός της προκλήθηκε από ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι με μπουκάλι, ενώ κάτω από το σώμα της βρέθηκε μαχαίρι, πιθανώς με το οποίο οι δράστες την απείλησαν.

Μαρτυρίες και κάμερες ασφαλείας

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν το σπίτι αναστατωμένο, με σπασμένο τζάμι και ίχνη πάλης. Η κόρη του θύματος επιβεβαίωσε ότι στο σπίτι υπήρχαν τρεις κάμερες ασφαλείας, ωστόσο οι δράστες κινήθηκαν από τυφλή γωνία που δεν καταγράφηκε.

Οι γειτονιές της περιοχής είναι συγκλονισμένες. Κάτοικοι αναφέρουν ότι άκουσαν φωνές βοήθειας γύρω στις 7 το απόγευμα. Ένας γείτονας περιέγραψε: «Άκουσα “βοήθεια” και βγήκα έξω. Πήγα να δω τι έγινε, και μου είπαν ότι την έχουν σκοτώσει. Τρέχει αίμα από το κεφάλι της…».

Άλλη κάτοικος είπε ότι από την Πέμπτη έβλεπε ένα ύποπτο ΙΧ να κινείται στα στενά του οικισμού, το οποίο δεν είχε ξαναδεί ποτέ στην περιοχή.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας καρέ-καρέ το υλικό από κάμερες της περιοχής. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο των δύο ανδρών πριν και μετά το φονικό, ενώ συλλέγονται καταθέσεις από κατοίκους και συγγενείς.

Το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι ερευνητές είναι γιατί οι ληστές προχώρησαν σε δολοφονία, ενώ η ηλικιωμένη ήταν ανήμπορη και δεν αποτελούσε απειλή. Το ενδεχόμενο να τους αναγνώρισε και να προσπάθησε να καλέσει βοήθεια, εξετάζεται σοβαρά.

Η τοπική κοινωνία της Σαλαμίνας παραμένει σε σοκ, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά ότι οι δράστες θα εντοπιστούν σύντομα και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

