Σάλος από την αποκάλυψη Στασινού: Υπάλληλος πολεοδομίας ζήτησε 50.000 ευρώ “μίζα” από το ίδιο το ΤΕΕ

Αίσθηση και οργή προκαλεί η δημόσια αποκάλυψη του προέδρου του ΤΕΕ, Γιώργου Στασινού, ότι υψηλόβαθμη υπάλληλος πολεοδομίας ζήτησε “φακελάκι” ύψους 50.000 ευρώ για την έκδοση οικοδομικής άδειας που αφορούσε κτίριο του ίδιου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει άμεση παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών.

07 Νοέ. 2025 12:41
Σοβαρότατες καταγγελίες για εκβιασμό και διαφθορά σε δημόσια υπηρεσία έφερε στο φως ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Γιώργος Στασινός, αποκαλύπτοντας δημόσια ότι υψηλόβαθμη υπάλληλος πολεοδομίας ζήτησε «φακελάκι» 50.000 ευρώ προκειμένου να προχωρήσει η έκδοση οικοδομικής άδειας που αφορούσε κτίριο του ίδιου του ΤΕΕ.

Η αποκάλυψη του κ. Στασινού έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και θεωρείται πως χρήζει άμεσης εισαγγελικής παρέμβασης, καθώς, όπως επισημαίνουν νομικοί κύκλοι, πρόκειται για υπόθεση διαφθοράς στον πυρήνα της δημόσιας διοίκησης.

Η αποκάλυψη

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ προχώρησε στη δημόσια καταγγελία ύστερα από το έντονο ενδιαφέρον που έδειξε για την πορεία της έκδοσης άδειας ενός έργου του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε ότι η διαδικασία είχε «παγώσει» εξαιτίας της απαίτησης για αμοιβή 50.000 ευρώ από ανώτερο στέλεχος της πολεοδομίας.

«Φανταστείτε να ζητείται μίζα 50.000 ευρώ όχι από ιδιώτη, αλλά από το ίδιο το ΤΕΕ – τον φορέα των μηχανικών που επιβλέπει τις πολεοδομίες!», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στασινός, αφήνοντας άφωνο το ακροατήριο.

Εισαγγελική παρέμβαση

Η σοβαρότητα της υπόθεσης αναμένεται να οδηγήσει σε άμεση παρέμβαση του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος θα ζητήσει όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν την καταγγελία και να αποκαλύψουν τον μηχανισμό διαφθοράς εντός των πολεοδομικών υπηρεσιών.

Η θέση του ΤΕΕ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, διαχρονικά υπέρμαχο της διαφάνειας και της απογραφειοκρατικοποίησης, έχει επανειλημμένα ζητήσει τη μεταφορά των Υπηρεσιών Δόμησης από τους δήμους στο Εθνικό Κτηματολόγιο, θεωρώντας ότι έτσι θα περιοριστούν τα φαινόμενα συναλλαγής και θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης.

Η υπόθεση, που αποκαλύπτει για άλλη μια φορά τις παθογένειες του διοικητικού συστήματος, αναμένεται να προκαλέσει πολιτικές και δικαστικές εξελίξεις, καθώς αφορά έναν θεσμικό φορέα που αποτελεί πυλώνα εποπτείας και ελέγχου των ίδιων των πολεοδομιών.
