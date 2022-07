Σάλος με τον Αυστριακό Καγκελάριο: «Με αλκοόλ ή ψυχοφάρμακα θα καταλήξουμε αν δεν ληφθούν μέτρα για τον πληθωρισμό»

Σάλο προκάλεσε με τις δηλώσεις του ο Καγκελάριος της Αυστρίας, Καρλ Νεχάμερ, προειδοποιώντας για τις συνέπειες του πληθωρισμού.

Μιλώντας σε μια κομματική διάσκεψη, ο καγκελάριος μίλησε για το παράλογα υψηλό κόστος της ενέργειας. Στην προσπάθειά του όμως να αστειευτεί και να αντιμετωπίσει με χιούμορ τη δυσκολία της κατάστασης ξεστόμισε το ανείποτο ότι εάν δεν ληθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, οι επιλογές θα είναι δύο: «Αλκοόλ ή ψυχοφάρμακα».

«Αν συνεχίσουμε έτσι, υπάρχουν μόνο δύο επιλογές μετά: αλκοόλ ή ψυχοφάρμακα. Και λέω: το αλκοόλ είναι οκ βασικά», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «όταν κάνεις πρόποση νιώθεις καλά».

Η συγκεκριμένη δήλωση αν και χιουμοριστική προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της αντιπολίτευσης και σίγουρα προβλημάτισε αρκετούς πολίτες.

🇦🇹Austrian Chancellor Karl Nehammer discussed how to survive inflation and soaring energy prices:

“If we continue like this, you will have only two options left – alcohol or psychotropic drugs. And I would say alcohol is basically okay.” pic.twitter.com/bA3Zi4W5Ks

— Dimitrescu (@Al_Dimitrescu) July 12, 2022