Σάλος στη Ρωσία: Στρατονόμοι χτυπούν στρατιώτες που ετοιμάζονται να πάνε στην Ουκρανία ΒΙΝΤΕΟ

Έρευνα ξεκίνησε στη Ρωσία μετά τη δημοσιοποίηση πλάνων βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φαίνεται να δείχνουν στρατονόμους να χτυπούν βάναυσα με κλομπ και να χρησιμοποιούν όπλα αναισθητοποίησης (τέιζερ) εναντίον συμβασιούχων στρατιωτών που επρόκειτο να πάνε στην Ουκρανία.

Στα βίντεο, ένας άνδρας με στολή της ρωσικής στρατονομίας φαίνεται να περπατάει προς έναν από τους στρατιώτες και να τον χτυπάει μέχρι να πέσει στο έδαφος με γκλομπ ενώ εκστομίζει βρισιές εναντίον του και τον χτυπάει με τέιζερ.

Ένας άλλος στρατιώτης, που στηρίζεται σε μπαστούνι, φαίνεται στη συνέχεια να ξυλοκοπείται και να χρησιμοποιείται εναντίον του τέιζερ καθώς ο άνδρας με τη στολή της στρατονομίας του ζητάει να βγάλει τα ρούχα του.

The concentration of the “Russian world” is off the charts

This video shows a military police officer in Tuva, with the call sign “Madman,” beating and torturing wounded Russian soldiers with a stun gun. These soldiers are being prepared to be sent back to the front lines as… pic.twitter.com/pAPJbZ1N6e

