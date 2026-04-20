Σάλτσμπουργκ: Τρόλεϊ μπούκαρε σε σούπερ μάρκετ και σκόρπισε τον πανικό, ένας νεκρός και 7 τραυματίες

Πρωτοφανής η τραγωδία, που σημειώθηκε το απόγευμα σήμερα (20.04.2026), όταν ένα τρόλεϊ βγήκε από την πορεία του και μπήκε σε σούπερ μάρκετ σε διασταύρωση στο βόρειο μέρος του Σάλτσμπουργκ, στην Αυστρία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι επτά.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ερυθρού Σταυρού «ένα άτομο υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες ανάνηψης», ενώ δύο από τους επτά τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Obus in Salzburger Supermarkt gekracht: Das Rote Kreuz meldet zunächst mehrere Verletzte – mittlerweile ist es traurige Gewissheit, dass eine Person bei dem Vorfall ihr Leben lassen musste …https://t.co/pPyGj9516S pic.twitter.com/LknhMgS1he — Kronen Zeitung (@krone_at) April 20, 2026

Μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες για το θύμα ούτε για τις περιστάσεις, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Συνεργεία διάσωσης έχουν σπεύσει στο σημείο.

