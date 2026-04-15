Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα τιμή-στόχος €53 – Στο επίκεντρο οι παραχωρήσεις

Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα τιμή-στόχος €53 – Στο επίκεντρο οι παραχωρήσεις
15 Απρ. 2026 20:16
Pelop News

Σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 53 ευρώ από 49 ευρώ προηγουμένως προχώρησε η Santander. Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, η αναθεώρηση βασίζεται στη βελτιωμένη λειτουργική εικόνα, την αυξημένη ορατότητα ταμειακών ροών του Ομίλου, τις ισχυρότερες του αναμενομένου επιδόσεις των παραχωρήσεων, με αιχμή την Αττική Οδό, καθώς και τη σταδιακή αλλά ταχεία βελτίωση του ισολογισμού.

Κατά τη Santander, οι οδικές παραχωρήσεις αποτελούν τον βασικό μοχλό δημιουργίας αξίας για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 53% της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων και το 75% της συνολικής επιχειρηματικής αξίας του Ομίλου.

Ο διεθνής οίκος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αυξανόμενη μερισματική δυναμική των βασικών παραχωρήσεων και στην ταχεία απομόχλευση σε επίπεδο μητρικής. Κι αυτό δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού είναι χωρίς αναγωγή (non-recourse) και συνδέεται με τα ίδια τα έργα. Θετική αξιολόγηση λαμβάνει και η δραστηριότητα της κατασκευής, η οποία στηρίζεται σε ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο έργων και ισχυρά περιθώρια κερδοφορίας, με το pipeline νέων παραχωρήσεων, όπως ο ΒΟΑΚ, να ενισχύει το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό αφήγημα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Παρά τη σημαντική άνοδο της μετοχής από τις αρχές του έτους, η Santander εκτιμά ότι η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά συγκρατημένα την αξία των βασικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου. Υπό την παραδοχή ότι οι λοιπές δραστηριότητες αποτιμώνται εύλογα, ο διεθνής οίκος υπολογίζει πως το χρηματιστήριο αποτιμά το χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων περίπου στα 1,2 δισ. ευρώ για το 2027. Το ποσό αυτό υπολείπεται τόσο του επενδεδυμένου κεφαλαίου (1,4 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2026), όσο και της εκτιμώμενης εύλογης αξίας.

Με βάση την προβολή των μελλοντικών μερισμάτων, η αξία των αυτοκινητοδρόμων εκτιμάται περίπου στα 3 δισ. ευρώ το 2027, με προοπτική ανόδου τα 3,2 δισ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:46 Η ΑΕΚ το έκανε ξανά! – Πρόκριση στο Final 4 του BCL, 72-67 την Μπανταλόνα
21:36 Δημόσιο: Αυξήσεις έως και έναν επιπλέον μισθό το 2026 – Ποιοι ωφελούνται περισσότερο
21:28 ΑΕΚ-Ράγιο Βαγεκάνο – Πέρεθ: «Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να πετύχει γκολ νωρίς»
21:20 Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Γλυφάδα – Νομικές κινήσεις από τον Δήμο
21:12 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η αξιοπρέπεια του να επιλέγεις το “Λάθος”
21:04 Πρόταση Ανδρουλάκη για αναβολή της συζήτησης στη Βουλή λόγω Μυλωνάκη
20:56 Stoiximan Basket League: Αφεντικό της πόλης ο ΠΑΟΚ, 88-77 τον Άρη
20:48 Αίγιο: Μετά τον τσακωμό σε καφετέρια, βρήκαν καλάσνικοφ στο σπίτι του δράστη – Μία σύλληψη, πέντε συνεργοί
20:40 «10 ημέρες αγωνίας», είπε ο γιατρός που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη
20:32 Κάτω Αχαΐα: Δύο ανήλικοι στο Κέντρο Υγείας μετά από κατανάλωση αλκοόλ
20:24 Καιρός: Αποπνικτική ατμόσφαιρα με αφρικανική σκόνη την Πέμπτη – Πού θα βρέξει
20:16 Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα τιμή-στόχος €53 – Στο επίκεντρο οι παραχωρήσεις
20:08 Το ΕΕΣ εκφράζει ανησυχίες για το προσωρινό ταμείο Απανθρακοποίησης.
19:58 Σύμπτωση ή κάτι άλλο; Οι παρεμβάσεις βουλευτών της ΝΔ που «ακούστηκαν» στο Μαξίμου
19:50 Στο CAS προσφεύγει ο Ολυμπιακός για την υπόθεση Κωστούλα
19:42 Λίμνη Κερκίνης: Σπάνιος υδροβιότοπος, τι να δείτε
19:33 Άλμα του πληθωρισμού τον Μάρτιο, δείτε σε ποιους τομείς είχαμε αύξηση
19:25 Σε κρίσιμη κατάσταση ο Γιώργος Μυλωνάκης – Διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό» μετά από ρήξη ανευρύσματος
19:17 Μαζική κυβερνοεπίθεση σε Ουκρανία, ΝΑΤΟ και Βαλκάνια – Στο στόχαστρο και το ΓΕΕΘΑ
19:10 Τι λέει ο ΕΟΔΥ για την πικροδάφνη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
