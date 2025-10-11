Σαντορίνη: Τρεις συλλήψεις για τον πνιγμό του 5χρονου σε πισίνα ξενοδοχείου – Ανάμεσά τους ο πατέρας του παιδιού

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τον τραγικό θάνατο ενός 5χρονου αγοριού σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 33χρονος πατέρας του παιδιού, ο 38χρονος διευθυντής του ξενοδοχείου και ο 37χρονος υπεύθυνος πισίνας, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρισκόταν εκείνη την ώρα σε άλλη πισίνα του συγκροτήματος.

Σαντορίνη: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου για τον πνιγμό του 4χρονου – Τι δείχνουν οι έρευνες για τον ναυαγοσώστη

Το παιδί, για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, βρέθηκε στην πισίνα του ξενοδοχείου και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο ξενοδοχείο εκείνη την ώρα διέμενε γκρουπ τουριστών από την Ινδία, ανάμεσά τους και η οικογένεια του παιδιού. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 33χρονος πατέρας είχε βουτήξει στην πισίνα και, όταν βγήκε έξω, δεν έβλεπε το παιδί του. Ακολούθησαν δραματικές στιγμές αναζήτησης, μέχρι που το παιδί βρέθηκε αναίσθητο στον πάτο της πισίνας.

Άμεσα παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, ακόμη και με τη χρήση απινιδωτή, ενώ το αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το επαναφέρουν — όμως ήταν ήδη αργά.

Οι αρχές εξετάζουν το πώς βρέθηκε το παιδί σε πισίνα που, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου, προορίζεται αποκλειστικά για ενήλικες, ενώ στον ίδιο χώρο υπήρχε και δεύτερη, μικρότερη πισίνα βάθους 1,40 μέτρων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για πισίνες αυτού του βάθους δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία ναυαγοσώστη, ωστόσο η επιχείρηση οφείλει να διαθέτει πιστοποιημένο μέλος προσωπικού για παροχή πρώτων βοηθειών — κάτι που επίσης διερευνάται.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος.

