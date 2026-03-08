Σαουδική Αραβία: 2 νεκροί από στρατιωτικό βλήμα σε κατοικημένη περιοχή

Δεν έχουν τελειωμό οι απώλειες αμάχων στις χώρες του Κόλπου από τον πόλεμο στο Ιράν με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Το απόγευμα της Κυριακής, 08.03.2026, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 12 είναι τραυματίες όταν βλήμα έπληξε κτίριο σε κατοικημένη περιοχή στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της χώρας, η επίθεση στόχευσε κτίριο σε συγκρότημα στην κεντρική επαρχία Αλ-Χαρτζ στη Σαουδική Αραβία. Η υπηρεσία ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι από το πλήγμα σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο άτομα, ενώ δώδεκα ακόμη τραυματίστηκαν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση η υπηρεσία πολιτικής Άμυνας

«Πτώση στρατιωτικού βλήματος σε κατοικημένη περιοχή προκάλεσε δύο θανάτους και τον τραυματισμό 12 ατόμων στην επαρχία Αλ-Χαρτζ.

Ο επίσημος εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας δήλωσε ότι την Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό πτώσης στρατιωτικού βλήματος σε κατοικημένο χώρο που ανήκει σε εταιρεία συντήρησης και καθαρισμού στην επαρχία Αλ-Χαρτζ.

Από το περιστατικό σκοτώθηκαν δύο άτομα, υπήκοοι Ινδίας και Μπανγκλαντές, ενώ τραυματίστηκαν 12 άτομα υπηκοότητας Μπανγκλαντές. Προκλήθηκαν επίσης υλικές ζημιές.

Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι οι προσπάθειες στόχευσης αμάχων αποτελούν σαφή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ότι έχουν ληφθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τέτοιες περιπτώσεις».

#الدفاع_المدني : سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني نتج عنه حالتا وفاة وإصابة (12) مقيمًا بمحافظة الخرج. pic.twitter.com/8836gKxohx — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) March 8, 2026



Το εν λόγω περιστατικό είναι σημαντικό, όχι μόνο γιατί αυξάνονται τα θύματα στον Κόλπο και στη Σαουδική Αραβία, αλλά αποτελεί και υπενθύμιση ότι οι συνέπειες αυτής της σύγκρουσης επηρεάζουν τους κατοίκους του Κόλπου ανεξαρτήτως καταγωγής.

