Σαρλ Μισέλ σε Ερντογάν: Βαθιά ανησυχία για την Ανατολική Μεσόγειο – Κρατήστε ανοιχτούς διαύλους με την Αθήνα

Τη «βαθιά του ανησυχία» για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για το περίφημο «Μητσοτάκης γιοκ» το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξέφρασε στον Τούρκο Πρόεδρο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Όπως ανέφερε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Twitter «εξέφρασα (σσ στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν) τη βαθιά ανησυχία για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Οι διαφορές μπορούν να επιλυθούν μόνον ειρηνικά και με αποκλιμάκωση (σσ της έντασης και της επιθετικής ρητορικής). Η διατήρηση ανοικτών των διαύλων επικοινωνίας είναι κρίσιμο», ανέφερε ο κ. Μισέλ.

Επιπλέον ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συζήτησε με τον Τούρκο πρόεδρο την στήριξη της Άγκυρας στις προσπάθειες του ΟΗΕ και του Γενικού Γραμματέα του, Αντόνιο Γκουτιέρες, για το ξεμπλοκάρισμα των εξαγωγών ουκρανικών σιτηρών.

Ο κ. Μισέλ δεν παρέλειψε να επαναλάβει – στο κείμενο που συνόδευσε την κοινή φωτογραφία του με τον κ. Ερντογάν – πως «η ρωσική στρατιωτική επιθετικότητα και η εισβολή της σε ένα κυρίαρχο κράτος είναι απαράδεκτη».

Discussed Türkiye’s support to @UN and @antonioguterres efforts to unblock grain exports from #Ukraine with President @RTErdogan in Madrid.

Russia’s military aggression and its invasion of a sovereign nation is unacceptable. pic.twitter.com/w2xf3HGMhZ

