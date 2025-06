Σαρώνει τη Ν.Ευρώπη ο καύσωνας-καμίνι: Συναγερμός σε Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία

Ακραία κύματα ζέστης αναμένονται σε χώρες της Ευρώπης, ιδίως στην Ιταλία, όπου περίπου 20 μεγάλες πόλεις τέθηκαν σε συναγερμό αυτό το σαββατοκύριακο και στη Γαλλία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με «σοβαρούς» κινδύνους πυρκαγιών στο νοτιοανατολικό τμήμα.

Το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας έθεσε, μεταξύ άλλων, τη Ρώμη και τη Βενετία σε «κόκκινο» συναγερμό εξαιτίας ενός επιπέδου ζέστης που είναι πιθανό να έχει «επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων που είναι σε καλή κατάσταση κι όχι μόνο στους ευπαθείς πληθυσμούς». Το 2021, η Ιταλία είχε καταρρίψει το ρεκόρ θερμοκρασίας για την ηπειρωτική Ευρώπη, φθάνοντας στους 48,8 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.

Στη Γαλλία, τέσσερις περιφέρειες στην περιοχή της Μεσογείου (Μπους ντι Ρον, Γκαρ, Ερό και Ανατολικά Πυρηναία) τέθηκαν σήμερα στις 13.00 ώρα Ελλάδας σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, έγινε γνωστό από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας, με «επιβαρυντικό παράγοντα» τις επιφανειακές θερμοκρασίας της θάλασσας της Μεσογείου, που θα μπορούσαν να «επηρεάσουν τις ελάχιστες θερμοκρασίες, καθιστώντας πιο αποπνικτικές τις νύχτες».

🔴 A deadly “heat dome” has descended on Europe, with one tourist dead, wildfires melting roads in Italy, and temperatures in Spain expected to hit 47C this weekendhttps://t.co/k0NfdHZlpk pic.twitter.com/u8xL0Elqtv

