Σάββατο αντί Κυριακής το παιχνίδι Προμηθέας-Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τα εισιτήρια

Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε αλλαγή στην ημέρα του τζάμπολ του αγώνα Προμηθέας-Παναθηναϊκός, με την αναμέτρηση να διεξάγεται εν τέλει το Σάββατο αντί για την Κυριακή.

28 Μαρ. 2026 12:11
Pelop News

Η ανακοίνωση του Προμηθέα αναφέρει τα εξής:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ενημερώνει το φίλαθλο κοινό πως η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOΡ, που ήταν αρχικά προγραμματισμένη για την Κυριακή 5 Απριλίου (16:00), θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 Απριλίου (18:15), κατόπιν απόφασης της διοργανώτριας αρχής (ΕΣΑΚΕ).

Ενημερώνουμε πως όσοι φίλαθλοι δεν δύνανται να παρευρεθούν στο παιχνίδι, αλλά έχουν ήδη προμηθευτεί το εισιτήριό τους, μπορούν να προβούν σε ακύρωση και να τους επιστραφεί το αντίτιμο, είτε καλώντας στα τηλέφωνα 2610-275820 και 2610-434536, είτε στέλνοντας email στο info@promitheasbc.gr. Όσοι φίλαθλοι έχουν ήδη προμηθευτεί το εισιτήριό τους και δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη νέα ημέρα και ώρα του αγώνα, το εισιτήριό τους ισχύει κανονικά και δεν χρειάζεται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ