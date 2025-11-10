Σαββόπουλος: Ένα μουσικό αντίο με τη δική του υπογραφή, κυκλοφορεί το πρώτο album μετά τον θάνατό του

Κυκλοφορεί η πρώτη μεταθανάτια δισκογραφική δουλειά του Διονύση Σαββόπουλου με τίτλο «Το ροκ του μέλλοντός μας».

Σαββόπουλος: Ένα μουσικό αντίο με τη δική του υπογραφή, κυκλοφορεί το πρώτο album μετά τον θάνατό του
10 Νοέ. 2025 8:46
10 Νοέ. 2025 8:46
Pelop News

Μια ιδιαίτερα συγκινητική μουσική στιγμή ετοιμάζεται να βιώσει το ελληνικό κοινό, καθώς την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει η πρώτη μεταθανάτια δισκογραφική δουλειά του Διονύση Σαββόπουλου.

Η είδηση αποκαλύφθηκε στην εκπομπή «Weekend Live» του ΣΚΑΪ από τον δημοσιογράφο Αλέξη Μίχα. Όπως ανέφερε, το album αποτελεί πρωτοβουλία της Panik Records και του CEO της εταιρείας, Γιώργου Αρσενάκου, ενώ η παραγωγή είχε ξεκινήσει να προετοιμάζεται όσο ο Σαββόπουλος βρισκόταν ακόμη εν ζωή.

«Το ροκ του μέλλοντός μας»

Ο δίσκος, με τίτλο «Το ροκ του μέλλοντός μας», αποτελεί φόρο τιμής στο έργο του Σαββόπουλου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο Ορέστης Πλακίδης, στενός συνεργάτης του δημιουργού και ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους μουσικούς και ενορχηστρωτές της νεότερης γενιάς.

Το album θα περιλαμβάνει 16 επανεκτελέσεις γνωστών τραγουδιών του Σαββόπουλου, σε σύγχρονες ενορχηστρώσεις και ερμηνείες αγαπημένων καλλιτεχνών, όπως οι Γιάννης Ζουγανέλης, Klavdia, Μανώλης Φάμελλος και Πάνος Μουζουράκης.

Δύο από τα τραγούδια θα περιλαμβάνουν την ίδια τη φωνή του Διονύση Σαββόπουλου, δημιουργώντας ένα συναισθηματικό δέσιμο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της μουσικής του.

Αρχικά, ο δίσκος θα διατεθεί ψηφιακά, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει κυκλοφορία σε CD και βινύλιο για τους συλλέκτες και τους λάτρεις του αναλογικού ήχου.

 
