Σχοινάς στο Αγροτικής Ανάπτυξης: «Στόχος η συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα»

Αλλαγή σκυτάλης πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον Κώστα Τσιάρα να παραδίδει το χαρτοφυλάκιο στον νέο υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά. Στο νέο σχήμα παραμένει στη θέση του υφυπουργού ο Γιάννης Ανδριανός, ενώ ο Μακάριος Λαζαρίδης αναλαμβάνει υφυπουργός στη θέση του Χρήστου Κέλλα. Η αλλαγή αυτή έρχεται σε μια περίοδο μεγάλης πίεσης για το υπουργείο, μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, αναλαμβάνοντας επισήμως τα νέα του καθήκοντα, έδωσε από την πρώτη στιγμή το στίγμα της γραμμής που θέλει να ακολουθήσει. Όπως τόνισε, βασικός στόχος είναι «η συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα», ενώ ξεκαθάρισε ότι στις άμεσες προτεραιότητες περιλαμβάνονται η εξεύρεση ικανοποιητικών λύσεων για την τήρηση της νομιμότητας στην ελληνική κτηνοτροφία και η διαμόρφωση ενός νέου, πιο αξιόπιστου συστήματος πληρωμών. Παράλληλα, σύμφωνα με το CNN Greece, φρόντισε να κρατήσει ρεαλιστικούς τόνους, λέγοντας ότι δεν υπόσχεται θαύματα αλλά πολλή δουλειά.

Στην τοποθέτησή του ο νέος υπουργός αναφέρθηκε και στον προκάτοχό του, επισημαίνοντας ότι ο Κώστας Τσιάρας διαχειρίστηκε «την τέλεια καταιγίδα», σε μια περίοδο όπου, όπως είπε, το υπουργείο βρέθηκε αντιμέτωπο με τρία μεγάλα μέτωπα: τις πληρωμές, την ευλογιά και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Με αυτή τη φράση επιχείρησε να αναγνωρίσει το βάρος της περιόδου που προηγήθηκε, αποφεύγοντας να εμφανίσει τη μετάβαση ως αποκοπή από το προηγούμενο σχήμα.

Από την πλευρά του, ο Μακάριος Λαζαρίδης μίλησε για μια μεγάλη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη, καθώς αναλαμβάνει για πρώτη φορά κυβερνητικό πόστο. Όπως δήλωσε, «ο δρόμος μπροστά μας είναι δύσκολος και οι προκλήσεις είναι μεγάλες», προσθέτοντας ότι θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να δικαιωθεί η εμπιστοσύνη που του δείχθηκε. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η προσπάθεια θα γίνει «με επιμονή αλλά με ψηλά το κεφάλι», δίνοντας και εκείνος ένα στίγμα συνέχειας αλλά και πολιτικής αντοχής απέναντι στην πίεση.

Ο απερχόμενος υφυπουργός Χρήστος Κέλλας ευχήθηκε καλή επιτυχία στους διαδόχους του, ενώ ο συνολικός τόνος της τελετής παράδοσης – παραλαβής έδειξε ότι η νέα πολιτική ηγεσία θέλει να περάσει γρήγορα από τη φάση της πολιτικής αναταραχής στη φάση της διαχείρισης και της ανασυγκρότησης. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται πλέον στο κέντρο μιας κρίσιμης προσπάθειας, με ανοιχτά μέτωπα τόσο στο σκέλος των επιδοτήσεων όσο και στη συνολική αναδιοργάνωση του πρωτογενούς τομέα.

