Σχολεία: Πότε γίνονται οι κληρώσεις και οι εξετάσεις για Πειραματικά, Πρότυπα και Ωνάσεια

Το χρονοδιάγραμμα για τις κληρώσεις και τις εξετάσεις εισαγωγής στα Πειραματικά, τα Πρότυπα, τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά και τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, ενόψει του σχολικού έτους 2026-2027.

Οι διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα τριών ημερών, από την Παρασκευή 24 έως και την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, και αφορούν τόσο τη δημόσια κλήρωση όσο και τις δοκιμασίες δεξιοτήτων και γνώσεων, ανάλογα με την κατηγορία σχολείου.

Πότε πραγματοποιείται η κλήρωση

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα διεξαχθεί η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία. Την ίδια ημέρα θα αποδοθεί και ο τυχαίος Αριθμός Προτεραιότητας, ο οποίος χρησιμοποιείται για την άρση ισοβαθμιών στα Πρότυπα Σχολεία, στα Δημόσια Ωνάσεια και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Η διαδικασία της κλήρωσης πραγματοποιείται χωρίς εξετάσεις ή αξιολόγηση δεξιοτήτων και βασίζεται αποκλειστικά στην τυχαία επιλογή, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Δοκιμασίες για Πρότυπα και Εκκλησιαστικά

Το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 θα διεξαχθούν οι δοκιμασίες δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία. Οι υποψήφιοι μαθητές θα εξεταστούν σε αντικείμενα που σχετίζονται κυρίως με τις γλωσσικές και μαθηματικές τους δεξιότητες.

Εξετάσεις για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Η διαδικασία ολοκληρώνεται την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, με τη διεξαγωγή των εξετάσεων για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Σε αυτή την περίπτωση, οι δοκιμασίες περιλαμβάνουν τόσο αξιολόγηση δεξιοτήτων όσο και γνώσεων, με πιο εκτεταμένο εξεταστικό πλαίσιο.

Το υπουργείο Παιδείας αναμένεται να εκδώσει το προσεχές διάστημα αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τις αιτήσεις συμμετοχής, τα εξεταζόμενα αντικείμενα και τη διαδικασία διεξαγωγής των δοκιμασιών, προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση γονέων και μαθητών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



