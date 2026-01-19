Σχολεία: Πότε γίνονται οι κληρώσεις και οι εξετάσεις για Πειραματικά, Πρότυπα και Ωνάσεια

Από 24 έως 26 Απριλίου 2026 οι διαδικασίες εισαγωγής μαθητών για το σχολικό έτος 2026-2027, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Παιδείας.

Σχολεία: Πότε γίνονται οι κληρώσεις και οι εξετάσεις για Πειραματικά, Πρότυπα και Ωνάσεια
19 Ιαν. 2026 11:13
Pelop News

Το χρονοδιάγραμμα για τις κληρώσεις και τις εξετάσεις εισαγωγής στα Πειραματικά, τα Πρότυπα, τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά και τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, ενόψει του σχολικού έτους 2026-2027.

Οι διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα τριών ημερών, από την Παρασκευή 24 έως και την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, και αφορούν τόσο τη δημόσια κλήρωση όσο και τις δοκιμασίες δεξιοτήτων και γνώσεων, ανάλογα με την κατηγορία σχολείου.

Πότε πραγματοποιείται η κλήρωση

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα διεξαχθεί η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία. Την ίδια ημέρα θα αποδοθεί και ο τυχαίος Αριθμός Προτεραιότητας, ο οποίος χρησιμοποιείται για την άρση ισοβαθμιών στα Πρότυπα Σχολεία, στα Δημόσια Ωνάσεια και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Η διαδικασία της κλήρωσης πραγματοποιείται χωρίς εξετάσεις ή αξιολόγηση δεξιοτήτων και βασίζεται αποκλειστικά στην τυχαία επιλογή, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Δοκιμασίες για Πρότυπα και Εκκλησιαστικά

Το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 θα διεξαχθούν οι δοκιμασίες δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία. Οι υποψήφιοι μαθητές θα εξεταστούν σε αντικείμενα που σχετίζονται κυρίως με τις γλωσσικές και μαθηματικές τους δεξιότητες.

Εξετάσεις για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Η διαδικασία ολοκληρώνεται την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, με τη διεξαγωγή των εξετάσεων για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Σε αυτή την περίπτωση, οι δοκιμασίες περιλαμβάνουν τόσο αξιολόγηση δεξιοτήτων όσο και γνώσεων, με πιο εκτεταμένο εξεταστικό πλαίσιο.

Το υπουργείο Παιδείας αναμένεται να εκδώσει το προσεχές διάστημα αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τις αιτήσεις συμμετοχής, τα εξεταζόμενα αντικείμενα και τη διαδικασία διεξαγωγής των δοκιμασιών, προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση γονέων και μαθητών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:29 Ισπανία: Εναέρια πλάνα σοκ με drone από το σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ανδαλουσία
12:23 Ο ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» σε Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας και Βυζαντινό Δρόμο
12:20 Ρόδος: 21χρονη κατήγγειλε τον 41χρονο θείο της για σεξουαλική κακοποίηση
12:13 Ιαπωνία: Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου μετά τη διάλυση της Βουλής
12:09 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Συλλυπητήρια στην Κ. Πολυχρονοπούλου για τον θάνατο του πατέρας της
12:06 Άνοιξε η πλατφόρμα Ε9 για το 2027 – Προθεσμία έως 31 Ιανουαρίου για τις μεταβολές του 2026
12:00 Καρυστιανού για νέο πολιτικό κίνημα: «Χωρίς ταμπέλες, χωρίς επαγγελματίες πολιτικούς»
11:57 Στο Πειθαρχικό ο δήμαρχος Κασσάνδρας για την αδειοδότηση του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι
11:54 Εξιτήριο εντός της ημέρας για τους 8 ορειβάτες μετά την περιπέτεια στον Ταΰγετο
11:46 Θλίψη στον τεχνικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο πολιτικός μηχανικός Μαρίνος Σκανδάμης
11:44 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πέρασαν «τρένο» από την Σπάρτη και μένουν αήττητες!
11:43 Ο ΣΕΓΑΣ έδωσε δυναμικό «παρών» στο Αίγιο για τον 14ο Ημιμαραθώνιο
11:43 Αίγυπτος: Σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση σε ορφανοτροφείο – Εμπλέκονται επιχειρηματίας και διευθυντής
11:37 Το τρένο στην πόρτα της Πάτρας – Κυρανάκης: Στα τέλη του 2026 θα φτάνει μέχρι τον Ψαθόπυργο – Προσωρινά σε ρόλο τερμαντικού σταθμού ο οικισμός
11:34 ΙΧ έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά
11:28 ΠΑΣΟΚ: Να διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα αντικρουόμενα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ
11:26 Ρεζά Παχλαβί: Δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει στο Ιράν και να ηγηθεί της χώρας
11:25 Πλεύρης: «Fake news» τα σενάρια για μαζική νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών
11:22 Εσωτερικές αιχμές και δημόσια επιστολή στον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών από την Εμπορική Ανανέωση
11:18 Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση στο άνοιγμα της εβδομάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ