Σε 24ωρη απεργία την Τρίτη οι εργαζόμενοι στο ΓΝ Πατρών «Άγιος Ανδρέας» – Κάλεσμα για συγκέντρωση στο Δημαρχείο

Τη συμμετοχή του στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, ανακοίνωσε το Σωματείο Εργαζομένων «Ο Ιπποκράτης» του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, η απεργιακή κινητοποίηση στρέφεται κατά του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, τον οποίο χαρακτηρίζει «πετσοκομμένο» για τη Δημόσια Υγεία, ενώ παράλληλα εκφράζεται αλληλεγγύη στις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρεται, οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να διεκδικούν την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, επισημαίνοντας ότι ο μηνιαίος οικονομικός προγραμματισμός των νοικοκυριών καθίσταται ολοένα και δυσκολότερος. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για πολιτική επιλογή μη επαναφοράς των δώρων, με το επιχείρημα ότι τα συγκεκριμένα χρήματα θα επέστρεφαν άμεσα στην αγορά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το Σωματείο αναφέρεται επίσης στις συνθήκες που επικρατούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και αυξημένη εργασιακή πίεση στους υγειονομικούς. Επισημαίνεται ότι το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων παραμένει αρνητικό, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως σήμερα στα νοσοκομεία υπηρετούν περίπου 3.000 λιγότεροι εργαζόμενοι.

Αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ένταξης των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, σημειώνοντας ότι η σχετική εξαγγελία για εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026 δεν έχει μέχρι στιγμής υλοποιηθεί.

Το Σωματείο καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην απεργιακή κινητοποίηση και στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, στο Δημαρχείο Πατρών (Αρσάκειο), στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ.

