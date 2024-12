Σε αναβρασμό η Συρία: Η πτώση του καθεστώτος Άσαντ, επιβεβαίωση από την Ρωσία, λεηλασίες στο προεδρικό μέγαρο ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νεότερη Ενημέρωση:Κατάληψη του Προεδρικού Μεγάρου

Η επιδρομή στο εξαώροφο προεδρικό κτίριο της οικογένειας Άσαντ, με τα διασκορπισμένα έγγραφα και τις καμένες αίθουσες, καταδεικνύει την πλήρη διάλυση του καθεστώτος και την αποσάθρωση της εξουσίας του. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά περιφέρονταν στους χώρους του προεδρικού μεγάρου, αντικρίζοντας τα ίχνη της καταστροφής και της αποτυχίας ενός συστήματος που για χρόνια κυριαρχούσε με τη δύναμη της βίας και της καταστολής. Στο πάτωμα του ισογείου, παρατηρήθηκε ένας πίνακας του Μπασάρ αλ Άσαντ πεσμένος, το οποίο ενίσχυσε την αίσθηση της κατάρρευσης του καθεστώτος.

Η επίθεση αυτή, αν και σφοδρή, φαίνεται να είναι μόνο η αρχή μιας μεγαλύτερης διαδικασίας ανατροπής. Μετά τη δήλωση των ανταρτών ότι ανέτρεψαν τα αγάλματα των Άσαντ και του Χαφέζ στις μεγάλες πόλεις της Συρίας, όπως το Χαλέπι, η Χάμα και η Ντεράα, γίνεται σαφές ότι το καθεστώς έχει χάσει τη λαϊκή του υποστήριξη και οι δυνάμεις του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας δεν είναι πια ικανές να συγκρατήσουν την εξέγερση.

Anti-Assad fighters were also seen taking pictures inside the presidential palace after the reported collapse of the Syrian president’s government in Damascus.https://t.co/EpBxlSSclv pic.twitter.com/IwP9qZWZeS

— DW News (@dwnews) December 8, 2024