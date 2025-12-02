Σε απεργία αύριο οι λαϊκές αγορές της Πάτρας – Ποια τα αιτήματα των πωλητών

Σε μαζική συμμετοχή στη μεγάλη πανελλαδική απεργία του κλάδου προχωρούν αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, όλα τα σωματεία των λαϊκών αγορών της Πάτρας, αντιδρώντας στα νέα μέτρα που –όπως υποστηρίζουν– απειλούν ευθέως τη βιωσιμότητα των μικρών παραγωγών και εμπόρων.

Οι εκπρόσωποι των σωματείων κάνουν λόγο για αποφάσεις που «δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών» και οδηγούν τους επαγγελματίες «σε οικονομική ασφυξία». Κεντρικό σημείο της διαμαρτυρίας αποτελεί η εφαρμογή του ηλεκτρονικού τιμολογίου και του ψηφιακού δελτίου αποστολής, τα οποία –σύμφωνα με τους πωλητές– είναι πρακτικά ανεφάρμοστα στο μοντέλο της υπαίθριας αγοράς.

Μιλώντας στο thebest.gr, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πωλητών Οπωροκηπευτικών Λαϊκών Αγορών Πατρών, Δημήτρης Παπαδάτος, τόνισε:

«Οι λαϊκές δεν λειτουργούν όπως τα πολυκαταστήματα. Δουλεύουμε τρεις και τέσσερις ώρες στον δρόμο, σε αντίξοες συνθήκες. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και η τεκμαρτή φορολόγηση δεν μπορούν να εφαρμοστούν στη δική μας πραγματικότητα. Ενώ ήρθαν ως προσωρινά μέτρα, τώρα επιχειρείται να γίνουν μόνιμα».

«Καταφύγιο για το λαϊκό νοικοκυριό»

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, τα σωματεία (μεταξύ των οποίων και το Σωματείο Πωλητών Λαϊκών Αγορών «Άγιος Ανδρέας» Πατρών) υπογραμμίζουν ότι οι λαϊκές αγορές αποτελούν εδώ και δεκαετίες «το καταφύγιο του λαϊκού ανθρώπου», προσφέροντας φρέσκα και προσιτά προϊόντα και στηρίζοντας το ελληνικό νοικοκυριό σε περιόδους οικονομικής πίεσης.

Ζητούν συγγνώμη από το καταναλωτικό κοινό για τη μη λειτουργία των αγορών την Τετάρτη, τονίζοντας ότι η κινητοποίηση γίνεται «για να μπορέσουν οι λαϊκές να συνεχίσουν να υπάρχουν».

Τα βασικά αιτήματα

Απόσυρση των ψηφιακών Δελτίων Αποστολής για τις λαϊκές αγορές

Κατάργηση του νέου φορολογικού νόμου και κάθε τεκμαρτής φορολόγησης – φορολόγηση μόνο βάσει βιβλίων εσόδων-εξόδων

Επαναφορά αφορολόγητου ορίου 12.000 ευρώ (+3.000 ανά παιδί)

Κατάργηση τραπεζικών προμηθειών στα POS

Οι πωλητές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, με στόχο τη διατήρηση του χαρακτήρα και του κοινωνικού ρόλου της λαϊκής αγοράς.